Lirik Lagu dan Terjemahan Get Loose - AGNEZ MO ft CIARA: Stop The Record Let The Singer Sing

TRIBUNNEWS.COM - Agnez Mo telah resmi merilis lagu terbarunya berjudul Get Loose pada hari Jumat tanggal 30 Juni 2023.

Tak sendiri, dalam lagu ini penyanyi kelahiran tahun 1986 tersebut turut mengajak penyanyi asal Amerika Serikat, yakni Ciara untuk menyumbangkan suara emasnya.

Agnez Mo pun memberikan beberapa patah kata dalam kolom deskripsi MV lagu Get Loose. Menurutnya, lagu ini termasuk karya terbaiknya.

Ia juga sangat bahagia bisa membawakan lagu ini bersama Ciara.

Simak lirik lagu Get Loose milik Agnez Mo feat Ciara lengkap dengan terjemahannya dibawah ini:

Get your ass up on the floor

Hey bad bih' I know I see you

Hot boys yeah I see you

You wanna see some hot girl shit huh

Well, here's a little preview

Jingalingalingalingaling

Stop the record let the singer sing

I'm burning up you know I'm really on fire

Popping like the grease on lemon pepper wings