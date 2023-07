Chord Gitar dan Lirik Lagu Trauma - Elsya feat Aan Story: Aku Tak Mengejarmu saat Kau Pergi

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Trauma yang dibawakan oleh Elsya featuring Aan Story.

Belakangan ini, lagu Trauma - Elsya feat Aan Story menjadi viral di TikTok untuk dijadikan musik pengisi konten.

Selain itu, viralnya lagu Trauma di TikTok juga disebabkan banyaknya orang yang meng-cover lagu tersebut.

Adapun petikan lirik lagu Trauma yang sering terdengar yakni 'Aku tak mengejarmu saat kau pergi, Bukan karna ku tak cinta lagi'.

Dari lirik tersebut diketahui bahwa lagu Trauma - Elsya feat Aan Story ini mengisahkan tentang seseorang yang mengalami trauma dari kisah percintaannya.

Untuk memainkannya, berikut chord lagu Trauma - Elsya feat Aan Story yang dimulai dari kunci F:

Chord Gitar dan Lirik Lagu Trauma - Elsya feat Aan Story

Intro : F Fm F Fm

F F

ku pernah coba bertahan

G F

namun sering terlupakan

B#m F

ku pernah coba melawan

Cm/Fm G

tapi aku tersingkirkan..

F F

lebih baik berpisah

G F -B#m

dari pada terus terluka..

F#m Cm/Fm

karena ku s'lalu yang salah..

C#m G

jujur aku trauma..

Reff:

F B#m -Bm F#m

aku.. tak mengejarmu saat kau pergi..

Gm -F F

bukan karna ku tak cinta lagi..

F C#m

tapi ku ingin berhenti..

G

kita saling menyakiti

F B#m -Bm F#m

aku.. tak menahanmu tetap disini..

Gm -F F

bukan karna tak bahagia lagi..

B#m F#m C#m

tapi kini ku sadari..

G (Cm)

cinta tak harus saling miliki..

Int. Cm C#m F C#m -G

F F

lebih baik berpisah..

G F

dari pada terus terluka..

F#m Cm/Fm

karena ku s'lalu yang salah..

C#m G F#m-B#m

jujur aku trauma..

Reff:

F B#m -Bm F#m

aku.. tak mengejarmu saat kau pergi..

Gm -F F

bukan karna ku tak cinta lagi..

F C#m

tapi ku ingin berhenti..

G

kita saling menyakiti

F B#m -Bm F#m

aku.. tak menahanmu tetap disini..

Gm -F F

bukan karna tak bahagia lagi..

B#m F#m C#m

tapi kini ku sadari..

G (F#m)

cinta tak harus saling miliki..

F#m Fm B#m

lebih baik berpisah..

B C#m

dari pada terus terluka..

G -F

jujur aku trauma..

Reff: (overtune)

C Fm -F Bm

aku.. tak mengejarmu saat kau pergi..

Fm -C Fm

(bukan karna ku tak cinta lagi..)

C Bm-Fm -Fm

(tapi kini ku sadari..)

F

(kita saling menyakiti)

F Fm Bm

aku.. tak menahanmu tetap disini..

Fm -C Fm

bukan karna tak bahagia lagi..

C Bm

tapi kini ku sadari..

F C/F B/G

cinta tak harus saling miliki..

Bm F (C)

hoo.. cinta tak harus saling miliki..

Outro: C F#m C F#m

(Tribunnews.com/Enggar Kusuma)