Lirik Lagu dan Terjemahan Me So Bad - Ty Dolla Sign, French Montana feat Tinashe: No Talking Girl

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Me So Bad yang dipopulerkan oleh Ty Dolla $ign, French Montana feat Tinashe.

Lagu Me So Bad dirilis pada 13 April 2018.

Single kolaborasi Ty Dolla $ign, French Montana feat Tinashe itu dirilis dalam album yang bertajuk Joyride.

Lagu berdurasi 3 menit 8 detik tersebut telah ditonton sebanyak 37,8 juta kali di YouTube.

Simak lirik lagu Me So Bad yang dinyanyikan oleh Ty Dolla $ign, French Montana feat Tinashe lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Japanese Denim - Daniel Caesar: But I Ponder You

[Verse 1: Tinashe]

I know you want my free time

I know that we don't play, play, play, play

I'm walking on a thin line

I'm hoping that it break, break, break, break, break

I'm tryna give you FaceTime (yeah)

Don't mean you wanna wait, wait, wait, wait, wait

I want a better bassline, I want a better bassline

Saya tahu Anda ingin waktu luang saya

Saya tahu bahwa kami tidak bermain, bermain, bermain, bermain

Saya berjalan di garis tipis

Saya berharap itu istirahat, istirahat, istirahat, istirahat, istirahat

Saya tryna memberi Anda FaceTime (ya)

Bukan berarti Anda ingin menunggu, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu

Saya ingin bassline yang lebih baik, saya ingin bassline yang lebih baik

[Pre-Chorus: Tinashe]

Don't be faking, faking, no, yeah

Say you looking for someone that'll last

I know you looking for someone that'll last

Jangan berpura-pura, berpura-pura, tidak, ya

Katakanlah Anda mencari seseorang yang akan bertahan

Saya tahu Anda mencari seseorang yang akan bertahan

[Chorus: Tinashe]

You want some me so bad

You want some me so bad

Come get this body

You want some me so bad

You want some me so bad

Come get this body

Anda sangat menginginkan saya

Anda sangat menginginkan saya

Ayo dapatkan tubuh ini

Anda sangat menginginkan saya

Anda sangat menginginkan saya

Ayo dapatkan tubuh ini