Natalia Sukarnadi Cerita Perjuangannya Meniti Karier dari Nol Meski Punya Keluarga Sukses

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Influencer kecantikan Natalia Sukarnadi cerita soal perjuangannya meniti karier dari nol.

Bukan hanya sukses sebagai influencer di media sosial, Natalia juga sukses dengan deretan bisnis di dunia kecantikan.

Kepada awak media, Natalia membagi cerita perjalanannya berusaha sendiri dan tak ingin mengandalkan fasilitas keluarga.

"Kalau aku sih jalaninnya learning by doing aja, aku mikir jangan pernah ada kata enggak bisa," ucap Natalia Sukarnadi kepada awak media, Senin (3/7/2023).

"Aku juga berjuang dari nol walaupun memang keluarga aku basicnya pengusaha, tapi bukan berarti aku sudah langsung menjadi pengusaha, ini nggak ya," terang Natalia.

Natalia sadar bahwa semua tidak bisa langsung sukses dan besar. Oleh karenanya ia berusaha konsisten ketika mulai berbisnis.

Bekalnya adalah nama besar yang sudah ia dapat di media sosial, Natalia berusaha untuk percaya diri dengan apa yang dimiliki.

"Semua itu pasti dari nol, merintis. Aku selalu berpegang teguh dengan pepatab 'nothing to something' mesti dijalani, jangan pernah insecure, nikmatin aja proses nya dan harus selalu mau belajar untuk upgrade ilmu karena kan kita gamau jadi orang yang ketinggalan jaman juga ya," jelasnya.

"Makanya kita harus ikutin terus perkembangannya, lagipula sekarang apa-apanya sudah gampang kok, kita ga mesti jauh-jauh juga sih sekarang cari ilmu bisa dimana saja, by YouTube bisa, sharing dengan teman-teman juga bisa. Namanya usaha ya pasti ada naik turun yang penting kosisten dan komitmen," terang Natalia.

Sekadar informasi Natalia memulai langkah berbisnis ketika masih berusia 25 setelah punya banyak penggemar di media social instagram @nataliasukarnadi.official

Pada tahun 2014 lalu, Natalia baru mendirikan klinik yang berlokasi di Tanjung Pinang, kini ia lebih fokus pada brandnya sendiri.