Chord Gitar dan Lirik Lagu Dadi Siji - Miqbal GA feat Siska Amanda: Pandongaku Tekan Tuo

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu 'Dadi Siji' yang dinyanyikan oleh Miqbal GA feat Siska Amanda.

Lagu yang memiliki penggalan lirik "pandongaku tekan tuo, nganti sing misahke nyowo" ini tengah viral di media sosial.

Lirik lagu ini ditulis oleh Miqbal GA dan pertama kali dirilis pada 7 Maret 2022, lalu.

Selengkapnya, inilah chord gitar dan lirik lagu 'Dadi Siji' oleh Miqbal GA feat Siska Amanda:

Dadi Siji - Miqbal GA feat Siska Amanda

Intro : C F Dm F G

C

wes tak pasrahke kabeh

G

karo Gusti

F G C

udane sore sing dadi saksi

F G

naliko labeh iki

Em Am

tak lakoni ikhlas ati

Dm

mugo Gusti maringi dalan

F G

sing tak pingini

.

Reff :

F G Em Am

dadi siji tekan tuo sesandingan

Dm E Am A

ojo mung iso ninggalke kenangan

F G

arepo mengko nyowo iki

Em Am

uwes ilang salah siji

Dm G C

ra bakal ono sing iso ngganteni

.

Musik : Am G Am G D

F G C

.

Reff :

F G

(pandongaku tekan tuo nganti)

Em Am

(sing misahke nyowo.)

Dm

(kang mas aku percoyo)

E Am A

(kowe ra gampang keno godho)

.

F G

(bebarengan jogo ati)

Em Am

(ojo ngasi ngelarani)

Dm

(yo mung siji)

G C

(yo mung kowe tekan mati)

.

F G Em Am

dadi siji tekan tuo sesandingan

Dm E Am A

ojo mung iso ninggalke kenangan

F G

arepo mengko nyowo iki

Em Am

uwes ilang salah siji

Dm G C

ra bakal ono sing iso ngganteni

.

F G

seko aku karo kowe

Em Am

iso dadi awak dewe

Dm E Am A

matursuwun wes ngancani selama iki

.

F G

tak temokke kabeh bahagiaku

Em Am

sing tak karepke

Dm G C

karo kowe kabeh wes dadi takdire

Dm G C

karo kowe kabeh wes dadi dalane

(Tribunnews.com)