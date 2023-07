Chord Gitar dan Lirik Lagu Lihatlah Lebih Dekat - Yura Yunita: Mengapa Bintang Bersinar

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah chord gitar dan lirik lagu Lihatlah Lebih Dekat yang dinyanyikan oleh Yura Yunita.

Lagu Lihatlah Lebih Dekat resmi dirilis pada Rabu 14 Juni 2023 melalui YouTube Official Yura Yunita.

Makna lagu Lihatlah Lebih Dekat ini menceritakan tentang perasaan sedih, curiga dan kegundahan hati seseorang yang tak ingin berpisah dengan sahabatnya.

Simak lirik lagu dan terjemahan Lihatlah Lebih Dekat milik Yura Yunita dibawah ini:

Dm E em A Dm...

Dm

Hatiku sedih

E

Hatiku gundah

Em A Dm

Tak ingin pergi berpisah

Dm

Hatiku bertanya

E

Hatiku curiga

Gm A Bb

Mungkinkah ku temui kebahagiaan

A Dm

Seperti di sini

Bb C F Bb

Sahabat yang slalu ada

Gm A Dm

Dalam suka dan duka

Gm C F Bb

Sahabat yang slalu ada

Gm A Dm

Dalam suka dan duka..

Bb C F Bb Gm A Dm

Gm C F Bb Gm A Dm

Gm

Tempat yang nyaman

F

Kala ku terjaga

Gm A Dm

Dalam tidurku yang lelap

## Gm F A E

Bb C F Bb

Sahabat yang slalu ada

Gm A Dm

Dalam suka dan duka

Gm C F Bb

Sahabat yang slalu ada

Gm A Dm

Dalam suka dan duka..

Bb C Am E

A F#m

Pergilah sedih

A Bm

Pergilah resah

F#m C#m

Jauhkanlah aku

D Bm

Dari salah prasangka

Am G

Pergilah gundah

F C

Jauhkan resah

F G

Lihat segalanya

F G

Lebih dekat

Dm C F Gm

Dan ku bisa menilai

Dm C G

Lebih bijaksana

C F

Mengapa bintang bersinar

Am F

Mengapa air mengalir

C F Em

Mengapa dunia berputar

C D

Lihat s'galanya lebih dekat

C G C

Dan kau akan mengerti

C F Am F

C F Fm Gm Dm G

