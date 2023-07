Ivan Gunawan Berangkatkan Top 10 Miss Mega Bintang Indonesia 2023 ke Ajang Reina Del Cacao di Panama

Laporan Laporan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sukses menyelenggarakan ajang Miss Mega Bintang Indonesia 2023 dan melahirkan Top Five Beauty Queen, desainer kenamaan sekaligus National Director Yayasan Dunia Mega Bintang, Ivan Gunawan memenuhi komitmennya.

Ivan Gunawan memberikan kesempatan kepada Top Ten Miss Mega Bintang Indonesia 2023 mengikuti dan mengirimkan ke ajang kontes kecantikan tingkat internasional.

Selain mengirim Juara Miss Mega Bintang Indonesia 2023, Ritassya ke ajang Miss Grand international 2023, Ivan Gunawan juga berencana mengirimkan 4 runner up dan juga top 10 ke ajang bergengsi tingkat dunia lainnya.

"Buat saya semua adalah pemenang. Tidak cuma juara 1 yang akan saya kirim ke ajang Miss Grand International 2023, tapi 4 runner up juga lainnya akan dikirim ke ajang kecantikan kelas dunia," kata Ivan Gunawan, Selasa (4/7/2023)

"Bahkan, top 10 akan berangkat juga menuju kompetisi internasional lainnya, seperti yang saat ini akan berlangsung yakni Reina del Cacao 2023 ( Miss Cacao 2023 ) yang finalnya akan berlangsung di Panama pada 7 Juli mendatang," lanjutnya.

Sebagai Founder dari Yayasan Dunia Mega Bintang Ivan Gunawan memang memiliki tujuan untuk menjadikan top 5 dan pilihan dari top 10 Miss Mega Bintang 2023 sebagai perwakilan Indonesia di berbagai ajang kecantikan tingkat dunia.

"Sejak awal saya berencana membuat Miss Mega Bintang Indonesia, saya ingin memberikan kesempatan kepada top 10 miss Mega Bintang Indonesia 2023 untuk mendapatkan pengalaman internasional, dimana kita ketahui bahwa top 10 MMBI pun layak bertanding ke ajang internasional," ujar Ivan.

Top 5 akan berangkat ke kompetisi internasional, yaitu Miss Grand International 2023 yang akan berlangsung di Vietnam, Miss Face of Humanity 2023 di Mexico, Reina Hispanoamericana 2023 di Bolivia, World Top Model 2023 di Monaco, Miss Eco International 2024 di Mesir dan Reina del Cacao di Panama.

Ayu Michelle sebagai orang pertama mewakili Indonesia di ajang kontes kecantikan dunia, salah Satu Top Ten Miss Mega Bintang Indonesia 2023 yang sedang mengikuti ajang kecantikan Reina del Cacao pada tanggal 1 - 7 juli 2023 di Panama.

“Reina del cacao adalah pemilihan ajang kecantikan dengan tagline the sweetest competition of the world. Dimana pesertanya nantinya akan mendapatkan pengetahuan lebih banyak mengenai cocoa dan cokelat. Mereka bisa membagikan informasi dan pengalamannya setelah mereka mengikuti kompetisi tersebut”, ungkap Ivan Gunawan.

Ivan juga mengungkapkan bahwa kompetisi Reina del Cacao sama pentingnya dengan ajang kecantikan beregengsi lainnya.

"Yang membedakan adalah peserta harus memahami mengenai sejarah cacao di negaranya dan dapat merepresentasikannya ke tingkat dunia," tutur Igun biasa disapa.

Untuk keikutsertaan Ayu Michelle pada ajang ini, Ivan Gunawan dan tim Yayasan Dunia Mega Bintang sendiri telah melakukan sejumlah persiapan.

“Sebagai yayasan yang berpengalaman di sejumlah Kontes Kecantikan Dunia, kita sudah melakukan sejumlah training yang melibatkan sejumlah ahli di bidangnya, sepert public speaking, make up and hair do, catwalk dan QnA training dan masih banyak lagi. Dan yang paling sepesial, Ayu Michelle juga mendapatkan product knowledge tentang kondisi cacao dan cokelat Indonesia dari Bams Coklat dan PT Tama Cokelat Indonesia’, ujar Ivan.

Dalam ajang Reina del Cacao Ayu Michelle akan menggunakan busana dari berbagai designer. Untuk sesi Brown Pantone Dress photoshoot, gadis berusia 20 tahun tersebut akan menggunakan gaun nuansa coklat yang dirancang oleh Ivan Gunawan.

Kemudian untuk sesi fashion show Salon du Chocolate untuk malam final, Ayu akan menggunakan dress bernuansa cokelat dari Lisa Ju dan evening gown pamungkas berasal dari designer Zio Zoi.

Sementara untuk daily wear, Ayu menggunakan rancangan Wiki Wu dan Ivan Gunawan

Meski persiapan dilakukan dalam waktu yang singkat, Ivan berharap Ayu Michelle bisa mendapatkan posisi terbaik untuk Indonesia walaupun tahun ini adalah debutnya mengikuti ajang internasional.

“Dalam waktu persiapan yang shanya 2 minggu, saya merasa Ayu Michelle adalah kandidat yang cocok untuk diberangkatkan sesuai dengan kapasitas Ayu dan komptisi itu sendiri. Dan karena kompetisi Miss Mega Bintang Indoensia baru selesai, maka semangat kompetisi masih berasa”, ujar Ivan.