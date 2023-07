Lirik dan Terjemahan Lagu Someone To Stay - Vancouver Sleep Clinic: We All Need Someone To Stay

Video klip lagu berjudul Someone To Stay - Vancover Sleep Clinic

TRIBUNNEWS.COM - Simak chord gitar dan lirik lagu berjudul Someone To Stay yang dinyanyikan oleh Vancouver Sleep Clinic.

Lagu Someone To Stay kini tengah viral di TikTok setelah dirilis pada 17 Februari 2017, lalu.

Berikut kutipan lirik lagu Someone To Stay yang viral: 'We all need someone to stay'.

Lirik dan terjemahan lagu Someone To Stay - Vancover Sleep Clinic:

[Verse]

You were alone, left out in the cold

Kau sendirian ditinggalkan dalam sepi

Clinging to the ruin of your broken home

Menegarkan diri dengan keadaanmu

Too lost and hurting to carry your load

Tersesat dan terluka dalam memikul bebanmu

We all need someone to hold

Kita semua butuh seseorang untuk didekap

[Verse 2]

You’ve been fighting the memory all on your own

Kau telah berjuang melawan ingatanmu sendiri

Nothing worsens, nothing grows

Tidak ada yang memburuk dan membaik

I know how it feels being by yourself in the rain

Aku tahu bagaimana rasanya berputus asa

We all need someone to stay

Kita semua butuh seseorang untuk menemani