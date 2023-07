Lirik Lagu dan Terjemahan Kiss Me Thru The Phone - Soulja Boy: I Need You In My Life

Inilah lirik lagu dan terjemahan Kiss Me Thru The Phone yang dinyanyikan oleh Soulja Boy.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu dan terjemahan Kiss Me Thru The Phone yang dipopulerkan oleh Soulja Boy.

Lagu Kiss Me Thru The Phone dirilis pada 26 November 2008 dalam album iSouljaBoy Tellem.

Satu tahun setelahnya, Soulja Boy baru merilis Musik Video lagu Kiss Me Thru The Phone.

Sejak pertama kali dirilis lagu Kiss Me Thru The Phone telah ditonton sebanyak 279,6 juta kali di YouTube.

Lagu yang berdurasi 3 menit 15 detik itu ditulis oleh Soulja Boy bersama David Siegel dan Omarion.

Simak lirik lagu Kiss Me Thru The Phone lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia dalam artikel berikut:

Soulja Boy tell 'em

Soulja Boy beritahu mereka

Baby, you know that I miss you, I wanna get with you tonight

Sayang, kau tahu aku merindukanmu, aku ingin bersamamu malam ini

But I cannot, baby girl, and that's the issue

Tapi aku tak bisa, sayang, dan itu masalahnya

Girl, you know I miss you, I just wanna kiss you

Beb, kau tahu aku kangen, aku hanya ingin menciummu

But I can't right now so, baby

Sayang, saat ini aku tak bisa, jadi sayang

Kiss me through the phone (kiss me through the phone)

Cium aku melalui telepon

I'll see you later on (later on)

Sampai jumpa lagi nanti

Kiss me through the phone (kiss me through the phone)

Cium aku melalui telepon