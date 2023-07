Babak Baru Gloria Jessica di Industri Musik Tanah Air Lewat EP 'What Are We Now?'

Gloria Jessica saat ditemui dalam perilisan karya terbaru berjudul What Are We Now? di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Gloria Jessica kembali menunjukkan konsistensinya lewat extended play (EP) berjudul 'What Are We Now?' yang dirilis via Sinjitos Collective.

EP berisi dua lagu yaitu 'What Are We Now?' dan 'Curiosities'.

'What Are We Now?' menjadi penanda langkah bagi Gloria Jessica menuju era Baru dalam karir bermusiknya setelah terakhir merilis album Harlequin pada 2021 silam.

"Leganya itu bertahap, waktu awal diajakin deg-degan parah karena apakah gua masih punya keberanian untuk berada under di spotlight, udah dirilis udah lega 60 persen, 40 persennya gua harus mempertanggung jawabkannya setelah dirilis," kata Gloria Jessica dalam jumpa persnya di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (5/7/2023).

Pemenang Anugrah Planet Muzik 2017 ini kemudian mengungkapkan arti di balik nama 'What Are We Now?' sebagai karya terbarunya ini.

Menurutnya kalimat tersebut berkaca pada kehidupan saat masa pandemi dan sekarang untuk bisa terus menghadapi ketidakpastian saat hidup agar bisa mengambil keputusan demi masa depan.

"Random keluar gitu aja, waktu kita sedang nyiapin usaha, dan kata-kata yang langsung keluar itu what are we now?. Untuk melengkapinya ya aku bertanya, berarti aku berada dalam ketidakpastian yang selalu berulang," ujar Gloria.

"Jadi basicnya ini tuh suara yang selalu ada di kepala, berisik sekali dan selalu berulang-ulang. Tapi di satu sisi kita pun meminta kepastian. Jadi ini adalah fase aku tersebut, yang berdiri di ambang ketidakpastian yang banyak cabangnya," sambungnya.

Musisi yang juga sebagai finalis The Voice Indonesia ini memasukkan karakter vokal khas miliknya dan diiringi dengan musik karya dari penulis lagu Joseph Saryuf atau Iyub.

"Ini kalau menurut gua goalnya jessica yg zebenernya. Dulu-dulu memang ballad, tapi pas kita kerjasama di lagu hold on Jessica tuh sisinya emang seperti ini," ujar Iyub.

Lagu 'What Are We Now?' dan 'Curiosities' sudah bisa didengarkan melalui berbagai layanan streaming musik.

Kemudian videoklip 'What Are We Now?' juga sudah bisa disaksikan melalui kanal YouTube Gloria Jessica Gultom.