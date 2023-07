Boardang-Boarding Fest 2023 Siap Ajak Passengers Lepas Landas, Akhir Pekan Bersama Para Bintang

TRIBUNNEWS.COM - Empat hari jelang festival musik perdana di Indonesia yang mengusung nuansa penerbangan, Boardang-Boarding Fest 2023 membagikan sejumlah informasi penting dan menarik bagi seluruh passengers (sebutan untuk penonton Boardang-Boarding Fest).

Salah satunya adalah Flight Schedule yang merupakan jadwal pertunjukan seluruh line up baik pada hari pertama maupun hari kedua.

Full Line Up Boardang-Boarding Festival 2023.

Pada hari pertamanya, passengers dapat menyaksikan aksi panggung dari sederet musisi tanah air yang digemari oleh lintas generasi, dibuka oleh grup band asal Semarang, Good Morning Everyone yang lekat dengan nuansa pop aliran ‘90-an, Grup duo OKAAY yang populer dengan hit mereka “Lupa Nama Ingat Rasa”, disusul oleh Last Child, Budi Doremi, grup band beraliran SKA yang melegenda Tipe-X, Yura Yunita, serta ditutup oleh penampilan band Dewa 19 x Firzha yang selalu semangat membawa seluruh penonton hanyut berkaraoke ria bersama sederet lagu populer mereka.

Hari kedua penyelenggaraan Boardang Boarding Fest 2023 juga tak kalah spesial dengan kehadiran band pop punk Private Number, dilanjutkan oleh grup idola remaja, Hivi!. Hadir pula D’Masiv yang belum lama ini merayakan 2 dekade perjalanan karier bermusik mereka.

Ada Band dan Setia Band turut ikut serta meramaikan panggung #BBFest23 dengan menampilkan deretan hits mereka yang merajai berbagai tangga lagu nasional. Sebagai penampil penutup, solois muda populer Rizky Febian serta NOAH dipastikan siap menyuguhkan performa terbaik dan akan mengajak para penonton sing-along bersama.

Event yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu dan Minggu, 8-9 Juli 2023, di Edu Town Arena - BSD, Tangerang ini akan memberikan pengalaman festival musik yang berbeda dan belum pernah ada sebelumnya.

Pengunjung akan disuguhkan berbagai hiburan seru dengan vibe penerbangan yang akan membuat siapa saja merasa sedang berada di bandara, mulai dari pengumuman pertunjukan dengan tone airport announcement, para pendukung acara dan usher yang mengenakan flight attendant uniform, dan masih banyak lagi kejutan lainnya.

Tiket Boardang Boarding Fest 2023 dapat diakses melalui kanal resmi tiket.com dengan harga sebagai berikut: Round Trip (2 Days Pass) Business Class – Rp400.000, Round Trip (2 Days Pass) Economy Class – Rp300.000, One Way Trip Business Class Rp.250.000, One Way Trip Economy Class Rp150.000.

Link pembelian tiket resmi: https://m.tiket.com/to-do/boardang-boarding-fest