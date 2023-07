Chord Gitar Kangen Band - Pujaan Hati, Dimainkan dari Kunci C: Mengapa Kau Tak Membalas Cintaku

Ilustrasichord gitar Kangen Band - Pujaan Hati yang dimainkan dari kunci C dengan lirik mengapa kau tak membalas cintaku mengapa engkau abaikan rasaku.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Pujaan Hati dari Kangen Band.

Chord gitar Pujaan Hati pada artikel ini dimainkan dari kunci C.

Chord Gitar Pujaan Hati - Kangen Band

[Intro] C G Am Em

F C Dm G

C G

hei pujaan hati.. apa kabarmu

Am Em

ku harap.. kau baik-baik saja

F C

pujaan hati.. andai kau tahu

Dm G

ku sangat.. mencintai dirimu..

C G

hei pujaan hati.. setiap malam

Am Em

aku berdoa kepada sang Tuhan

F C

berharap cintaku jadi kenyataan

Dm G

agar ku tenang meniti kehidupan..

F G

hei pujaan hati.. pujaan hati..

F G

pujaan hati.. pujaan hati..

[Reff]

C G

mengapa.. kau tak membalas cintaku

Am Em

mengapa.. engkau abaikan rasaku

F C

ataukah.. mungkin hatimu membeku

D G

hingga kau tak pernah pedulikan aku..

C G

cobalah.. mengerti keadaanku

Am Em

dan cobalah.. pahami keinginanku

F C

ku ingin.. engkau menjadi milikku

D G

lengkapi jalan cerita hidupku..

F G

hei pujaan hati.. pujaan hati..

[Musik] C G Am Em

F C D G

C G

hei pujaan hati.. setiap malam

Am Em

aku berdoa kepada sang Tuhan

F C

berharap cintaku jadi kenyataan

Dm G

agar ku tenang meniti kehidupan..

F G

pujaan hati.. pujaan hati.. (2x)

[Reff]

C G

mengapa.. kau tak membalas cintaku

Am Em

mengapa.. engkau abaikan rasaku

F C

ataukah.. mungkin hatimu membeku

D G

hingga kau tak pernah pedulikan aku..

C G

cobalah.. mengerti keadaanku

Am Em

dan cobalah.. pahami keinginanku

F C

ku ingin.. engkau menjadi milikku

D G

lengkapi jalan cerita hidupku..

F G

hei pujaan hati.. pujaan hati..

F G

pujaan hati.. pujaan hati.. (3x)

