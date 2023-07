Lirik Lagu dan Terjemahan BET ON ME – ITZY: Geuraedo I Choose Me Nal Mideobol Subakke

TRIBUNNEWS.COM - ITZY akhirnya resmi comeback dengan merilis lagu b-side yang berjudul, BET ON ME.

Pada comeback-nya kali ini, ITZY akan mengeluarkan mini album, KILL MY DOUBT, yang akan dirilis pada 31 Juli 2023 mendatang.

Tidak hanya mengeluarkan satu MV, ITZY justru bakal mengeluarkan 3 MV sekaligus.

Ketiga MV tersebut di antaranya adalah lagu CAKE (lagu utama) dan dua b-side dari album tersebut yang berjudul BET ON ME dan None of My Business.

Simak lirik lagu BET ON ME milik ITZY dengan terjemahan Indonesia dibawah ini:

Nado jal ara

Keun sorichyeobwado

Naegeneun ajigeun

Amugeotdo eopdaneun geol

Jam mot deuneun saebyeok

Tto honjain neukkim

Beoseonago sipeun geol

Gyesok gipeoganeun miro

Nuneul gamgo dreaming

Meorisoge

Geuryeoboji

Heurithage boineun bit

Dallyeoga bogo sipeo

Run, run, run

Naege trust me

Mareul haebojiman

Do I believe me?

Ajigеun moreugetjiman

Nae anui dеullyeooneun

Moksorireul ttara gallae

Geuraedo I choose me

Nal mideobol subakke

I bet on me

Duryeopgin haedo geuraedo

Tteoreojil yonggieopsin

Jeoldaero nal su eopseuni

Trying to win every time, every game that we play

Wanna win? Then I gotta lose some days

Geurae neomeojigetjiman mwo eottae

Tto ireonaji it's okay

Duryeoum da jiwo nun ape

Dagaol naeilman saenggakae

Hey, sesanga I hope you’re nice to me

But if you're not, gotta still be real to me

(It's true) neomeojigo tto neomeojigetjiman

(A few) mani kkeutkkaji seoitgetjiman

Geuraedo

I want to, I want to choose me

Dasi hanbeon dreaming

Soneul ppeotji

Jeogi meolli

Sonkkeute japil deuthan bit

Naraga bogo sipeo

Fly, fly, fly

Naege trust me

Mareul haebojiman

Do I believe me?

Ajigeun moreugetjiman

Nae anui deullyeooneun

Moksorireul ttaragallae

Geuraedo I choose me

Nal mideobol subakke

I bet on me

Duryeopgin haedo geuraedo

Tteoreojil yonggieopsin

Jeoldaero nal su eopseuni

I’m trying to kill my doubt

I won't deny my fear inside

I buranhan nal mideojul geon nappuninikka

Naege trust me

Mareul haebojiman

Do I believe me?

Ajigeun moreugetjiman

Nae anui deullyeooneun

Moksorireul ttaragallae

Geuraedo I choose me

Nal mideobol subakke

I bet on me

Duryeopgin haedo geuraedo

Tteoreojil yonggieopsin

Jeoldaero nal su eopseuni, no, no

Terjemahan