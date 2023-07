Lirik Lagu Whos That Girl yang Viral di TikTok, Lengkap dengan Terjemahannya

Dance Cover Whos That Girl di TikTok - Inilah lirik lagu Whos That Girl yang sedang viral di TikTok dan menjadi sound populer di TikTok, lengkap dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik lagu Whos That Girl, lengkap dengan terjemahannya dalam bahasa Indonesia.

Lagu Whos That Girl saat ini sedang viral di sosial media, terutama di TikTok.

Whos That Girl merupakan lagu dari Guy Sebastian, seorang penyanyi dari Australia.

Lagu ini viral dan menjadi sound populer di TikTok pada pekan ini.

Lagu Whos That Girl viral setelah diremix, dan kini sudah digunakan oleh lebih dari 738 ribu pengguna TikTok.

Tak hanya itu saja, lagu ini juga sudah ada dance cover-nya yang kini menjadi trend di TikTok.

Lirik Lagu dan Terjemahan dari Whos That Girl:

I was on the mic

Aku berada di pertunjukan

Doin' my thing on a friday night

Melakukan yang aku ingun Jumat malam

Had the floor burning up just right

Lantai penuh semangat

Everybody was bumpin', the club was jumping

Semua orang bergoyang, melompat-lompat di klub

Suddenly, you walked in

Tiba-tiba kau berjalan

That's when everybody stopped dancing

Saat itulah orang lain berhenti menari

And I couldn't stop myself staring

Dan aku tak bisa berhenti menatap