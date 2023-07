Usung Genre Pop Punk, No Gigs Still Party Rilis Single Perdana Berjudul Salah

Usung Genre Pop Punk, No Gigs Still Party Rilis Single Perdana Salah, Sabtu (1/7/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Grup band pop asal Bekasi, No Gigs Still Party (NGSP) melahirkan karya terbaru mereka berjudul Salah.

Salah menjadi single perdana dari NGSP yang diluncurkan secara format digital pada 1 Juli 2023.

Karya ini sebagai pembuka dalam album Perih yang rencananya akan diluncurkan dalam waktu dekat.

Aransemen single Salah diwarnai nuansa electronic dance bertempo cepat. Alunan musik yang cenderung upbeat, diharapkan bisa diterima oleh para penikmat musik.

"Nuansa EDM di lagu ini membuktikan bahwa NGSP bukan sekedar band beraliran pop punk semata," kata Bowo sang vokalis, dalam keterangannya, Selasa (4/7/2023).

Dalam liriknya, single Salah mengangkat tema percintaan rumit berbalut janji-janji semu.

Rasa perih dirasakan dua insan lantaran setelah sekian lama berupaya merajut cinta, namun akhir indah yang dijanjikan tak kunjung terwujud.

NGSP yang terbentuk di tengah pandemi digawangi oleh Bowo (vocal), Gilang (gitar), Arief (vocal/gitar), Eby (bass), dan Irhas (drum).

Nama No Gigs Still Party terinspirasi dari pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada industri musik kala itu.

Konser dan acara musik dibatalkan atau ditunda, sehingga tidak ada keriaan atau perayaan musik berskala kecil.

Namun, hal ini tidak membuat No Gigs Still Party menyerah. Mereka memutuskan untuk terus berkarya dan bermain musik, meskipun harus dilakukan dari rumah.

Pada awal kemunculannya, NGSP dibentuk sebagai unit musik berbahan bakar hura-hura tanpa terpikir untuk merekam karya.

Namun seiring banyaknya dukungan dari sejumlah pihak, No Gigs Still Party akhirnya memutuskan untuk mengumpulkan materi.

Sehingga Salah menjadi gerbang pembuka karya-karya No Gigs Still Party berikutnya, yang nantinya bakal bermuara pada album bertajuk Perih yang kini masih dalam tahap produksi.

Saat ini, single Salah milik No Gigs Still Party sudah dapat didengarkan di berbagai platform pemutar musik digital.