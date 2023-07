Chord Gitar Gerimis Mengundang - Slam, dari Kunci C: Ku Sangkakan Panas Berpanjangan

TRIBUNNEWS.COM - Berikut kunci gitar lagu Gerimis Mengundang dari Slam.

Chord gitar Gerimis Mengundang pada artikel ini dimainkan dari kunci C.

Chord Gerimis Mengundang - Slam

[Intro] C..F..G..C..

Am..F..G..G..C..

C F C

Ku sangkakan.. panas berpanjangan

Dm G

Rupanya gerimis rupanya gerimis

C

Mengundang..(ha ha ha ha..)

Dm G C

Dalam tak sedar ku kebasahan..

C F C

Pernah juga.. kau pinta perpisahan

Dm G

Aku sangkakan itu hanyalah

C

Gurauan..(ha ha ha ha..)

Dm G C

..nyata kau serius dalam senyuman..

[Reff]

Am

Bukan sekejap denganmu

F

Bukan mainan hasratku

G

Engkau pun tahu niatku

C

Tulus dan suci..

Am

Senang benar kau ucapkan

F

Kau anggap itu suratan

G

Sikit pun riak wajahmu

C

Tiada terkilan..

[#]

F

Hanya aku separuh nyawa

C

Menahan sebak di dada

F

Sedangkan kau bersahaja

C

Berlalu tanpa kata..

Dm G

Terasa diri amat terhina

C

Kau lakukan..

Dm G

Terasa diri amat terhina

C

Kau lakukan..

[Musik] F..C..

Dm..G..C..

F..C..

Dm..G..C..

[Reff]

Am

Bukan sekejap denganmu

F

Bukan mainan hasratku

G

Engkau pun tahu niatku

C

Tulus dan suci..

Am

Senang benar kau ucapkan

F

Kau anggap itu suratan

G

Sikit pun riak wajahmu

C

Tiada terkilan..

[#]

F

Hanya aku separuh nyawa

C

Menahan sebak di dada

F

Sedangkan kau bersahaja

C

Berlalu tanpa kata..

Dm G

Terasa diri amat terhina

C

Kau lakukan..

Dm G

Terasa diri amat terhina

C

Kau lakukan..

C F C

Sia-sia.. ku korban selama ini

Dm G

Jika kasihku.. jika hatiku

C

Kau guris…(ho ho ho ho..)

Dm G C

..Dalam tak sedar ku menangis..

[Outro] C..

(Tribunnews.com)