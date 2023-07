Janita Gabriela Dulu Bernyanyi untuk Hadiah, Kini Mulai Serius Berkarya

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Bayu Indra Permana

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musisi Janita Gabriela mulai serius menggeluti dunia musik.

Dulu, Janita hanya ingin bernyanyi dalam perlombaan yang ada hadiahnya. Ia pun sering didaftarkan lomba bernyanyi sejak kecil.

Namun setelah karirnya di musik mulai stabil, Janita merasa bahwa ada gairah untuk memiliki karya sendiri dibanding hanya mengejar uang.

"Jadi setelah kita merasakan nikmatnya mendapatkan uang yang dihasilkan dari kompetisi. Kita mulai memikirkan hal lain (karya)," beber Janita Gabriela kepada awak media, Kamis (6/7/2023).

"Apalagi banyak yang dapat kita ambil manfaatnya,” ujarnya.

Kedewasaan Janita dalam berkarya juga terjadi dalam pemikirannya di keluarga. Janita sempat merasa mendapat ketidakadilan.

Hal itu karena sang adik terkesan tak mau ikut bekerja padahal juga bisa bernyanyi dengan baik.

“Kadang aku merasa kok aku terus nih (yang kerja). Padahal kan, dia bisa nyanyi juga," kata

"Mungkin itu juga yang membuat kita jauh. Aku merasa dieksploitasi untuk mendapatkan income,” tuturnya.

Namun itu dulu, kini Janita merasa bahwa support dari adiknya itulah yang membawakan menjadi penyanyi seperti saat ini.

“But, thanks to him, aku ada di sini sekarang,” ungkapnya.