TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia Into The Unknown yang dinyanyikan oleh Panic! At The Disco.

Into The Unknown merupakan satu di antara soundtrack yang mengisi film Disney berjudul Frozen II.

Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Into The Unknown - Panic! At The Disco:

Oh oh, oh oh oh

Oh oh, oh oh oh, oh oh

Into the unknown

Into the unknown

Into the unknown

Oh oh, oh oh oh

Baca juga: Disney Umumkan Zootopia 2, Toy Story 5 dan Frozen 3 Sedang Digarap setelah PHK 7.000 Karyawan

I can hear you

But I won't

Some look for trouble

While others don't

There's a thousand reasons

I should go about my day

And ignore your whispers

Which I wish would go away, oh oh oh

Oh oh

You're not a voice

You're just a ringing in my ear

And if I heard you, which I don't

I'm spoken for I fear

Everyone I've ever loved is here within these walls

I'm sorry, secret siren, but I'm blocking out your calls

I've had my adventure, I don't need something new

I'm afraid of what I'm risking if I follow you

Into the unknown

Into the unknown

Into the unknown

Oh oh, oh oh oh

Oh oh, oh oh oh, oh oh

What do you want? 'Cause you've been keeping me awake

Are you here to distract me so I make a big mistake?

Or are you someone out there who's a little bit like me?

Who knows deep down I'm not where I'm meant to be?

Every day's a little harder as I feel your power grow

Don't you know there's part of me that longs to go

Into the unknown

Into the unknown

Into the unknown

Oh oh, oh oh oh

Oh oh, oh oh oh

Oh oh oh

Are you out there?

Do you know me?

Can you feel me?

Can you show me?

Ah ah, ah ah

Ah ah, ah ah

Ah ah, ah ah

Ah ah, ah ah

Ah ah, ah ah

Ah ah, ah ah

Ah ah, ah ah

Ah ah, ah ah

Where are you going?

Don't leave me alone

How do I follow you

Into the unknown?

Whoo!

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Into The Unknown - Panic! At The Disco:

Oh oh, oh oh oh

Oh oh, oh oh oh, oh oh

Ke yang tidak diketahui

Ke yang tidak diketahui

Ke yang tidak diketahui

Oh oh, oh oh oh

aku bisa mendengarmu

Tapi aku tidak akan

Beberapa mencari masalah

Sementara yang lain tidak

Ada a seribu alasan

aku harus menjalani hariku

Dan mengabaikan bisikanmu

Yang kuharap akan pergi, oh oh oh

Oh oh

Kau bukan suara

Kau hanya dering di telingaku

Dan jika aku mendengarmu, yang tidak kudengar

Saya diucapkan karena saya takut

Semua orang yang pernah saya cintai ada di sini di dalam tembok ini.

Maaf, sirene rahasia, tapi saya memblokir panggilan Anda

.Saya tidak butuh sesuatu yang baru

Saya takut dengan apa yang saya pertaruhkan jika saya mengikuti Anda

Ke yang tidak diketahui

Ke yang tidak diketahui

Ke yang tidak diketahui

Oh oh, oh oh oh

Oh oh, oh oh oh, oh oh

Apa yang kamu inginkan? Karena kamu membuatku tetap terjaga

Apakah kamu di sini untuk mengalihkan perhatianku jadi aku membuat kesalahan besar?

Atau apakah Anda seseorang di luar sana yang sedikit mirip dengan saya?

Siapa yang tahu jauh di lubuk hatiku aku tidak berada di tempat yang seharusnya?

Setiap hari sedikit lebih sulit saat aku merasakan kekuatanmu tumbuh

Apakah kamu tidak tahu ada bagian dari diriku yang ingin pergi

Ke yang tidak diketahui

Ke yang tidak diketahui

Ke yang tidak diketahui

Oh oh, oh oh oh

Oh oh, oh oh oh

Oh oh oh

Apakah kamu di luar sana?

Anda tahu saya?

Bisakah kamu merasakanku?

Bisakah kau memperlihatkanku?

Ah ah, ah ah Ah

ah, ah ah

Ah ah, ah

ah Ah ah

, ah ah Ah ah

, ah ah Ah ah

, ah ah Ah ah, ah ah

Ah ah, ah ah

Mau kemana?

Jangan tinggalkan aku sendiri

Bagaimana cara mengikutimu

Ke tempat yang tidak diketahui?

Wah!

(Tribunnews.com)