Lirik Lagu
Lirik Lagu dan Terjemahan Shhh - KISS OF LIFE: Neon Wonhage Doel Geoya That Girl Like Me
Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan Shhh yang dipopulerkan oleh member KISS OF LIFE.
Penulis:
Rinanda DwiYuliawati
Editor:
bunga pradipta p
TRIBUNNEWS.COM - Girl group KISS OF LIFE akhirnya resmi debut pada tanggal 5 Juli 2023 dengan merilis mini album pertamanya berjudul KISS OF LIFE.
Grup yang beranggotakan Belle, Julie, Haneul, dan Natty ini berhasil memikat hati para penggemarnya melalui MV lagunya berjudul Shhh.
Lagu Shhh sendiri merupakan lagu hip hop yang menunjukkan diri para anggota KISS OF LIFE yang bebas dan tidak terikat dengan orang lain.
Berikut ini lirik lagu Shhh milik KISS OF LIFE lengkap dengan terjemahannya:
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Yeah I really want
Yeah I really want
Yeah I really want
Yeah I really want what I love, I can’t get enough
Ppeonhi boineun ne pyojeonge
Sseuyeojin Question mark
Neon wonhage doel geoya That girl like me
Kkumeseo kkae We’re just here to vibe
Yeah I really want
Yeah I really love
Ige nain geol jeonbu beoseo deonjin moseubeun Holy
Imma dance in the rain so slowly
Hey can u feel me now?
Ijji ma You’re so special
One thing I know about you
Neoman algo isseum doen geoya
Nuga mworadeunji neon neoya
Majji anhneun oseun beoseo deonjyeo Then I say
Back it up, Back it up
I wake u up up up up
Talk that swis
Nae sumeun On your lips
(Now you get me right)
It’s so sweet
Nal ttara dangdanghage nega sangsanghan daero
Just like this
Nae kkumeun On your lips
(Now you get me right)
Groove like this
Nal ttara heundeureonwa heundeureonwa Baby
Yeah I really want
Yeah I really want
Yeah I really want
Yeah I really want
Yeah I really want
Yeah I really want
Yeah I really want what I love, I can’t get enough