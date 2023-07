Lirik Lagu dan Terjemahan Shhh - KISS OF LIFE: Neon Wonhage Doel Geoya That Girl Like Me

TRIBUNNEWS.COM - Girl group KISS OF LIFE akhirnya resmi debut pada tanggal 5 Juli 2023 dengan merilis mini album pertamanya berjudul KISS OF LIFE.

Grup yang beranggotakan Belle, Julie, Haneul, dan Natty ini berhasil memikat hati para penggemarnya melalui MV lagunya berjudul Shhh.

Lagu Shhh sendiri merupakan lagu hip hop yang menunjukkan diri para anggota KISS OF LIFE yang bebas dan tidak terikat dengan orang lain.

Berikut ini lirik lagu Shhh milik KISS OF LIFE lengkap dengan terjemahannya:

Yeah I really want

Yeah I really want

Yeah I really want

Yeah I really want what I love, I can’t get enough

Ppeonhi boineun ne pyojeonge

Sseuyeojin Question mark

Neon wonhage doel geoya That girl like me

Kkumeseo kkae We’re just here to vibe

Yeah I really want

Yeah I really love

Ige nain geol jeonbu beoseo deonjin moseubeun Holy

Imma dance in the rain so slowly

Hey can u feel me now?

Ijji ma You’re so special

One thing I know about you

Neoman algo isseum doen geoya

Nuga mworadeunji neon neoya

Majji anhneun oseun beoseo deonjyeo Then I say

Back it up, Back it up

I wake u up up up up

Talk that swis

Nae sumeun On your lips

(Now you get me right)

It’s so sweet

Nal ttara dangdanghage nega sangsanghan daero

Just like this

Nae kkumeun On your lips

(Now you get me right)

Groove like this

Nal ttara heundeureonwa heundeureonwa Baby

Yeah I really want

Yeah I really want

Yeah I really want

Yeah I really want

Yeah I really want

Yeah I really want

Yeah I really want what I love, I can’t get enough