Bintang Darmawan Motivasi Generasi Muda Lewat Lagu We Can make It Happen, Jumat (7/7/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penyanyi Bintang Darmawan melahirkan karya terbarunya lewat single We Can Make It Happen.

Single keduanya itu sebagai bentuk keseriusannya dalam industri musik Tanah Air.

We Can Make It Happen dikatakan Bintang Darmawan menceritakan soal generasi muda untuk bisa terus bercita-cita setinggi mungkin.

Baca juga: Dulu Korban Bullying, Bintang Darmawan Curhat Soal Masa Lalunya Lewat Single Bintang Di Hatimu

"Lagu ini menceritakan tentang bagaimana generasi muda untuk menuliskan cita-cita setinggi bintang dan terus mengejar sampai bisa mendapatkan yang diinginkan dan menjadi bintang," kata Bintang Darmawan, Jumat (7/7/2023).

Pesan tersebut terlihat dari lirik yang berada dalam single We Can Make It yang juga senada dengan lagu pertamanya Bintang di Hatimu untuk memotivasi generasi muda.

Namun ada sedikit perbedaan di single kedua yang berjudul We Can Make It Happen, aransemen lagu dan musik dibuat lebih ceria dan lebih semangat.

"Lagu penuh inspirasi ini adalah buah ide dari Lenny Hartono yang juga orang tua darinBintang, Lenny Hartono ingin menitipkan pesan lewat lagu agar remaja saat ini sebagai generasi penerus bangsa harus semangat, punya cita-cita dan mampu mencapainya," ungkap Bintang Darmawan.

"Sesuai dengan judulnya We Can Make It Happen kita harus bisa mewujudkan apa yang kita inginkan," sambung Bintang.

Cewek kelahiran 7 Juli 2007 itu menyebut ada peran Lenny Hartono, pada karya terbarunya tersebut. Ide dan gagasan dari Lenny Hartono diterjemahkan oleh sang pencipta lagu Bemby Noor.

"Demi memanjakan para pendengarnya, lagu We Can Make It Happen sudah bisa diliat di akun youtube Bintang Darmawan Official dan di beberapa platform music digital dan sudah bisa didengarkan di radio-radio seluruh Indonesia," ucap Lenny Hartono, sang ibunda.

Hadirnya single kedua Bintang Darmawan ini diharapkan mampu memotivasi generasi muda untuk memiliki mimpi dan bisa mewujudkannya walaupun ada kekurangan yang dimiliki.