Chord Gitar

Chord Gitar dan Lirik Lagu Sholawat Busyrolana: Ya Nafsu Thibi Billiqo Ya Ainu Qorri A’yuna

Berikut ini adalah chord gitar dan lirik sholawat Busyrolana yang dipopulerkan oleh Alfina Nindiyani.

zoom-inlihat foto Chord Gitar dan Lirik Lagu Sholawat Busyrolana: Ya Nafsu Thibi Billiqo Ya Ainu Qorri A’yuna
Tangkapan layar kanal YouTube Musik Positif Official
Chord gitar dan lirik lagu sholawat Busyrolana - Alfina Nindiyani. 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik Sholawat Busyrolana yang dipopulerkan oleh Alfina Nindiyani.

Penggalan lirik Sholawat 'Ya Nafsu Thibi Billiqo Ya Ainu Qorri A’yuna', merupakan penggalan Sholawat Busyrolana.

Shalawat Busyrolana ini biasanya dilantunkan dengan iringan musik qasidah.

Dalam bahasa Indonesia, 'Busyrolana' memiliki arti kebahagiaan milik kami.

Sholawat Busyrolana tersebut mungkin akrab dengan telinga pendengarnya karena tengah viral di media sosial, terutama TikTok.

Simak chord gitar dan lirik lagu Busyrolana - Alfina Nindiyani dibawah ini: 

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Am Dm G C F E
Am Dm G C F E
Am

[verse]

         Am          F
Busyrô lanâ nilnâl munâ
        G          Am
Zâlal ‘anâ wa falhanâ
         Am          F
Waddahru anjaza wa’dahu
           F          E
Wal bisyru adlhâ mu’lanâ
           F          Am
Wal bisyru adlhâ mu’lanâ

[verse]

          E         Am
Yâ nafsu thîbî billiqô
         E         Am
Yâ ‘ainu qorrî a’yunâ
        F G         C
Hâdzâ jamâlul mushthofâ
      E           Am
Anwâruhu lâ hat lanâ
        F G         C
Hâdzâ jamâlul mushthofâ
      E           Am
Anwâruhu lâ hat lanâ

[musik]

Dm G C F Dm F E
[verse]

         Am          F
Busyrô lanâ nilnâl munâ
        G          Am
Zâlal ‘anâ wa falhanâ
         Am          F
Waddahru anjaza wa’dahu
           F          E
Wal bisyru adlhâ mu’lanâ
           F          Am
Wal bisyru adlhâ mu’lanâ

[verse]

    E               Am
Yâ thoibatu mâdzâ naqûl
         F           Am
Wa fîki qod hallar rosûl
    E               Am
Yâ thoibatu mâdzâ naqûl
         F           Am
Wa fîki qod hallar rosûl
                      E
Wa kullunâ narjûl wushûl
          F       E
Limuhammadin nabiynâ
          F       Am
Limuhammadin nabiynâ

(Tribunnews.com)
 

Sumber: TribunSolo.com
Tags
chord gitar
Lirik Lagu
Sholawat Busyrolana
sholawat
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