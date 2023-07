Chord Gitar dan Lirik Lagu Sholawat Busyrolana: Ya Nafsu Thibi Billiqo Ya Ainu Qorri A’yuna

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik Sholawat Busyrolana yang dipopulerkan oleh Alfina Nindiyani.

Penggalan lirik Sholawat 'Ya Nafsu Thibi Billiqo Ya Ainu Qorri A’yuna', merupakan penggalan Sholawat Busyrolana.

Shalawat Busyrolana ini biasanya dilantunkan dengan iringan musik qasidah.

Dalam bahasa Indonesia, 'Busyrolana' memiliki arti kebahagiaan milik kami.

Sholawat Busyrolana tersebut mungkin akrab dengan telinga pendengarnya karena tengah viral di media sosial, terutama TikTok.

Simak chord gitar dan lirik lagu Busyrolana - Alfina Nindiyani dibawah ini:

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Sholawat Wahdana - Wafiq Azizah: Wahdana Wahdana Wahdana

Am Dm G C F E

Am Dm G C F E

Am

[verse]

Am F

Busyrô lanâ nilnâl munâ

G Am

Zâlal ‘anâ wa falhanâ

Am F

Waddahru anjaza wa’dahu

F E

Wal bisyru adlhâ mu’lanâ

F Am

Wal bisyru adlhâ mu’lanâ

[verse]

E Am

Yâ nafsu thîbî billiqô

E Am

Yâ ‘ainu qorrî a’yunâ

F G C

Hâdzâ jamâlul mushthofâ

E Am

Anwâruhu lâ hat lanâ

F G C

Hâdzâ jamâlul mushthofâ

E Am

Anwâruhu lâ hat lanâ

[musik]

Dm G C F Dm F E

[verse]

Am F

Busyrô lanâ nilnâl munâ

G Am

Zâlal ‘anâ wa falhanâ

Am F

Waddahru anjaza wa’dahu

F E

Wal bisyru adlhâ mu’lanâ

F Am

Wal bisyru adlhâ mu’lanâ

[verse]

E Am

Yâ thoibatu mâdzâ naqûl

F Am

Wa fîki qod hallar rosûl

E Am

Yâ thoibatu mâdzâ naqûl

F Am

Wa fîki qod hallar rosûl

E

Wa kullunâ narjûl wushûl

F E

Limuhammadin nabiynâ

F Am

Limuhammadin nabiynâ

(Tribunnews.com)