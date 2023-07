TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia untuk Young And Beautiful yang dipopulerkan oleh Lana Del Rey.

Young And Beautiful dirilis pada 2016 ini termasuk dalam album Lana Del Rey yang bertajuk The Great Gatsby: Music from Baz Luhrmann's Film Album.

Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Young And Beautiful - Lana Del Rey:

I've seen the world

Tlah kulihat dunia

Done it all, had my cake now

Tlah lakukan semuanya, kini nikmati hasilnya

Diamonds, brilliant, and Bel-Air now

Permata, cemerlang, dan Bel-Air

Hot summer nights mid July

Malam-malam musim panas pertengahan bulan Juli

When you and I were forever wild

Ketika kau dan aku begitu liar

The crazy days, the city lights

Hari-hari gila, lampu-lampu kota

The way you'd play with me like a child

Caramu bermain denganku seperti anak kecil

II

Will you still love me

Akankah kau tetap mencintaiku

When I'm no longer young and beautiful

Saat aku tak lagi muda dan cantik

Will you still love me

Akankah kau tetap mencintaiku

When I got nothing but my aching soul

Saat tiada yang kupunya selain jiwaku yang sakit-sakitan

I know you will, I know you will

Aku tahu kan tetap mencintaiku

I know that you will

Aku tahu kau kan tetap mencintaiku

Will you still love me

Akankah kau tetap mencintaiku

When I'm no longer young and beautiful

Saat aku tak lagi muda dan cantik

I've seen the world, lit it up as my stage now

Tlah kulihat dunia, tlah kuterangi jadi panggungku

Channeling angels in, the new age now

Memalingkan para malaikat, era baru

Hot summer days, rock and roll

Hari-hari musim panas, rock and roll

The way you'd play for me at your show

Caramu bermain untukku di pertunjukanmu

And all the ways I got to know

Dan segala cara yang harus kutahu

Your pretty face and electric soul

Wajahmu yang tampan dan jiwamu yang bergelora

Back to II

Dear lord when I get to heaven

Ya Tuhan, saat aku sampai di surga

Please let me bring my man

Ijinkanlah aku membawa kekasihku

When he comes tell me that you'll let him

Saat dia datang, beritahulah aku bahwa kau kan membiarkannya

Father tell me if you can

Bapa, beritahulah aku jika memang boleh

Oh that grace, oh that body

Oh keanggunan itu, oh tubuh itu

Oh that face makes me wanna party

Oh wajah itu membuatku ingin berpesta

He's my sun, he makes me shine like diamonds

Dialah mentariku, dia membuatku bersinar bak permata

Will you still love me

Akankah kau tetap mencintaiku

When I'm no longer young and beautiful

Saat aku tak lagi muda dan cantik

Will you still love me

Akankah kau tetap mencintaiku

When I got nothing but my aching soul

Saat tiada yang kupunya selain jiwaku yang sakit-sakitan

I know you will, I know you will

Aku tahu kau kan tetap mencintaiku

I know that you will

Aku tahu kau kan tetap mencintaiku

Will you still love me when I'm no longer beautiful

Akankah kau tetap mencintaiku saat aku tak lagi cantik

Will you still love me when I'm no longer beautiful

Akankah kau tetap mencintaiku saat aku tak lagi cantik

Will you still love me when I'm not young and beautiful

Akankah kau tetap mencintaiku saat aku tak lagi muda dan cantik

