Kabar Duka, Ibunda Jonas Rivanno Meninggal Dunia, Jenazah akan Dimakamkan Siang Ini

Laporan Wartawan Wartakotalive.com, Arie Puji Waluyo

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Duka mendalam dirasakan oleh bintang sinetron Jonas Rivanno. Ibunda Jonas, Leony Pattipeilohy dikabarkan meninggal dunia, Jumat (7/7/2023) malam.

Kabar meninggalnya ibunda Jonas ini diketahui dari unggahan sang istri, Asmirandah.

Jonas Rivanno juga mengunggah foto sang ibunda dan dirinya saat masih kecil di Instagram.

"Part of me went with you when God took you home,but i know. I have an angel watching over me now, She is my first love. She is my Mama," tulis Jonas Rivanno dikutip Warta Kota, Sabtu (8/7/2023).

"Till we meet again ma❤️," tambahnya.

Para selebriti Indonesia pun memberikan komentar duka lewat unggahan Jonas Rivanno di Instagram.

"Turut berduka cita ya Vano," tulis komentar Randy Pangalila.

"Turut berduka cita yah Vano," tulis Samuel Zylgwyn.

Kabarnya jenazah Leony Pattipeilohy, ibunda Jonas Rivanno disemayamkan di Gereja GPIB Kharis Pulogebang, Jakarta Timur.

Rencananya, jenazah ibunda Jonas Rivanno akan dimakamkan di TPU Pondok Ranggon, setelah menjalani ibadah Sabtu, siang.