Chord Gitar Tertanam - Tony Q Rastafara: Dua Puluh Empat Jam Terlewati

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar Tertanam dari Tony Q Rastafara.

Chord gitar lagu reggae Tertanam dalam artikel ini dimainkan dari kunci Am.

Chord Gitar Tertanam - Tony Q Rastafara

[Intro] Am Em Dm Am

Am Em

Sisa lamunanku diguyur hujan

Dm Am

Menghantar merangkai kata

Am Em

Malam telah menghanyutkan jiwa

Dm Am

Menjenguk rindu yang menggebu

Am Em

Kenyataan lahirkan kesadaran

Dm Am

Menghalau keraguan

Am Em

Saat ini kita menuai cinta

Dm Am

Maka biarkanlah waktu berjalan

Em

Apa adanya

[Bridge]

G Dm

Dua puluh empat jam terlewati

F C

Untuk tidak berjumpa denganmu

G Dm

Rintik air hujan masih setia

F C

Membasahi bayang wajahmu

[Reff]

Am Em

Ada yang tertanam

Am Em

Tinggal dihalaman hati

[Musik] Am Em Dm Am

Kembali ke [Bridge], [Reff]

Am Em

Ada yang tertanam

Am Em

Ada yang tertanam

