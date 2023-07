Ivan Gunawan Jadi Queen Maker di Kontes Kecantikan, Ayu Michelle Berprestasi di Reina Del Cacao

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ivan Gunawan kembali unjuk gigi dalam ajang kontes kecantikan Reina Del Cacao di Panama.

Begitupun menjadi pembuktian dirinya sebagai Queen Maker dalam kontes kecantikan tingkat internasional.

Setelah membawa Andina Julie sebagai Runner Up dalam Miss Grand International 2022, tahun ini Ivan Gunawan kembali membuat gebrakan.

Ia mengirimkan Ayu Michelle, yang merupakan salah satu Top 10 Miss Mega Bintang Indonesia 2023 menyabet gelar Reina Internacional del Chocolate atau Miss Chocolate International 2023 dalam ajang kontes kecantikan Reina del Cacao di Panama pada 7 Juli 2023.

“Saya sangat bangga, karena ini pertama kali Indonesia ikut kompetisi ini dan langsung jadi juara. Saya sempat kaget, karena meski target kompetisi adalah menang, tapi kompetisi di Negara Latin itu vibe nya beda. Karena mereka rata-rata sudah sadar kompetisi dan ikut beberapa kali kompetisi kecantikan," kata Ivan Gunawan, Sabtu (8/7/2023).

Baca juga: Ivan Gunawan Berangkatkan Top 10 Miss Mega Bintang Indonesia 2023 ke Ajang Reina Del Cacao di Panama

Sebagai National Director dari Yayasan Dunia Mega Bintang yang telah melahirkan Miss Mega Bintang Indonesia, Ivan mengaku bangga dengan pencapaian yang telah diraih Ayu Michelle dalam ajang Reina del Cacao 2023.

Ayu Michelle menyabet gelar Reina Internacional del Chocolate atau Miss Chocolate International 2023 dalam ajang kontes kecantikan Reina del Cacao di Panama pada 7 Juli 2023.

Selain bangga dengan pencapaian yang diraih Ayu Michelle, Ivan juga mengaku berhasil melahirkan Miss Mega Bintang Indonesia dan membawa nama harum Indonesia ke tingkat dunia.

“Saya mengerti bahwa memenangkan gelar kecantikan tingkat internasional tidaklah mudah, terlebih beberapa ajang yang masih asing dan baru buat kita. Namun hal ini bukanlah hal yang mustahil," ujar Ivan

"Buktinya dengan perisiapan yang singkat dan karena kegigihan Ayu Michelle serta kerjasasama seluruh tim Yayasan Dunia Mega Bintang tanpa kenal lelah, akhirnya kami berhasil membawa gelar kebanggaan untuk Indonesia," lanjutnya.

Persiapan Singkat

Ivan mengungkapkan bahwa kompetisi Reina del Cacao sama pentingnya dengan ajang kecantikan beregengsi lainnya, sebab para peserta juga harus memperkenalkan negaranya di tingkat internasional.

“Yang membedakan adalah peserta harus memahami mengenai sejarah cacao di negaranya dan dapat merepresentasikannya ke tingkat dunia," ungkap Igun biasa disapa.

Berbagai persiapan dan pelatihan terus digenjot oleh Ivan Gunawan.

"Ivan Gunawan dan tim Yayasan Dunia Mega Bintang melakukan sejumlah persiapan, diantaranya dengan melakukan berbagai macam pelatihan untuk menambah skill dan value, seperti lain catwalk and QnA pageantry training bersama Manohara Beauty Camp, public speaking training dengan Iqbal Suwitamihardja, hair do and makeup training bersama tim Redberry dan juga mendapatkan treatment Hollywood smile," ucap Ivan.