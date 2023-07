Chord Gitar dan Lirik Lagu Selamat Tinggal Kasih - Ndarboy Genk ft Happy Asmara: Usailah Menangis

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord dan lirik lagu Selamat Tinggal Kasih yang dinyanyikan oleh Ndarboy Genk feat Happy Asmara.

Lagu hasil kolaborasi Daru Jaya atau Ndarboy Genk bersama Happy Asmara berjudul Selamat Tinggal Kasih ini tampak menduduki trending musik di YouTube.

Lagu Selamat Tinggal Kasih ini diketahui merupakan karya Ndarboy Genk yang telah ditulis dua tahun lalu.

Dalam lagu Selamat Tinggal Kasih menceritakan tentang seseorang yang harus merelakan kekasihnya memilih menghabiskan sisa hidupnya dengan orang lain.

Simak chord dan lirik lagu Selamat Tinggal Kasih - Ndarboy Genk feat Happy Asmara berikut ini:

Intro : C F C F

Dm G..

C F -Em

ku terima semua.. keputusanmu..

Dm G C

kurelakan bila kau pilih dirinya..

F G

untuk duduk berdua..

Em A

menemanimu sampai tua

Dm G C -G C

biar kusendiri dan terluka..

C F -Em

ku kirimkan doa.. disetiap langkamu..

F G

Semua telah aku jaga

Em A

dengan sekuat tenaga

Dm G C G

biar kuterluka asal kau bahagia..

Chorus :

G C

selamat tinggal kasih..

F -Em

usailah menangis..

Dm G

hapus air matamu dan lupakan aku..

F G Em

biar.. aku menikmati..

Am Dm G -F

sakit hati ini sepi sendiri..

Em Am

selamat.. tinggal kasih..

Dm

aku yang tersisih..

F G (Dm)

berbahagialah.. biar aku yang sedih..

Int. : Dm Em F G

Dm Em D G..



C F

ku kirimkan doa.. disetiap langkamu..

Dm G C

semoga dirimu baik baik selalu..

F G

semua telah aku jaga

Em A

dengan sekuat tenaga

Dm G C G

biar kuterluka asal kau bahagia..

Chorus :

G C

selamat tinggal kasih..

F -Em

usailah menangis..

Dm G

hapus air matamu dan lupakan aku..

F G Em

biar.. aku menikmati..

Am Dm G -F

sakit hati ini sepi sendiri..

Em Am

selamat.. tinggal kasih..

Dm

aku yang tersisih..

F G C

berbahagialah.. biar aku yang sedih..

F -Em Dm

berbahagialah.. hmmm mm..

G C F C F -G Am

biar aku yang sedih..

(Tribunnews.com)