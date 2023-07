Chord Gitar dan Lirik Sholawat Busyrolana - Itaneng Tenri Bolo: Ya Nafsu Thibi Billiqo, Viral

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik Sholawat Busyrolana yang dipopulerkan oleh Itaneng Tenri Bolo, yang sedang viral.

Penggalan lirik Sholawat "Ya nafsu thibi biliqo, Ya 'ainu qorri a'yuna", merupakan lirik Sholawat Busyrolana.

Lirik Sholawat Busyrolana - Itaneng Tenri Bolo tersebut mungkin akrab dengan telinga pendengarnya karena viral di TikTok.

Berikut chord gitar dan lirik Sholawat Busyrolana - Itaneng Tenri Bolo:

[intro]

Am Dm G C F E

Am Dm G C F E

Am

[verse]

Am F

Busyro lana nilnal muna

G Am

Zalal 'ana wa falhana

Am F

Waddahru anjaza wa’dahu

F E

Wal bisyru adlha mu'lana

Am F

Busyro lana nilnal muna

G Am

Zalal 'ana wa falhana

G Am

Zalal 'ana wa falhana

[verse]

E Am

Ya nafsu thibi biliqo,

E Am

Ya 'ainu qorri a'yuna

F G C

Hadza jamalul Mushtofa,

E Am

Anwaruhu la hat lana

E Am

Ya thoibatu madza naqul,

F Am

Wa fîki qod hallar rosul

E

Wa kulluna narjul wushul,

F E

Limuhammadin nabiyna

[musik]

Dm G C F Dm F E

[verse]

[verse]

