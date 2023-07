Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Video Games - Lana Del Rey: It's You, It's You

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia untuk Video Games yang dinyanyikan oleh Lana Del Rey.

Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Video Games - Lana Del Rey:

Swinging in the backyard

Pull up in your fast car

Whistling my name

Open up a beer

And you say, "Get over here

And play a video game."

I'm in his favorite sundress

Watching me get undressed

Take that body downtown

Baca juga: Lirik Lagu dan Terjemahan Bahasa Indonesia Off To The Races - Lana Del Rey

I say, "You the bestest."

Lean in for a big kiss

Put his favorite perfume on

Go play a video game

It's you, it's you, it's all for you

Everything I do

I tell you all the time

Heaven is a place on earth with you

Tell me all the things you wanna do

I heard that you like the bad girls

Honey, is that true?

It's better than I ever even knew

They say that the world was built for two

Only worth living if somebody is loving you

Baby, now you do

Singing in the old bars

Swinging with the old stars

Living for the fame

Kissing in the blue dark

Playing pool and wild darts

Video games

He holds me in his big arms

Drunk and I am seeing stars

This is all I think of

Watching all our friends fall

In and out of Old Paul's

This is my idea of fun

Playing video games

It's you, it's you, it's all for you

Everything I do

I tell you all the time

Heaven is a place on earth with you

Tell me all the things you wanna do

I heard that you like the bad girls

Honey, is that true?

It's better than I ever even knew

They say that the world was built for two

Only worth living if somebody is loving you

Baby, now you do

Now you do

Now you do

Now you do

Now, now you do

Now you do

Now you do

It's you, it's you, it's all for you

Everything I do

I tell you all the time

Heaven is a place on earth with you

Tell me all the things you wanna do

I heard that you like the bad girls

Honey, is that true?

It's better than I ever even knew

They say that the world was built for two

Only worth living if somebody is loving you

Baby, now you do

Now, now you do

Now you do

Now you do

(Now you do)

Now, now you do

Now you do

Now you do

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia Video Games - Lana Del Rey:

Berayun di halaman belakang

Tarik mobil cepat Anda

Bersiul nama saya

Buka bir

Dan Anda berkata, "Kemari

Dan mainkan video game."

Aku memakai sundress favoritnya

Melihatku menanggalkan pakaian

Ambil tubuh itu di pusat kota

Aku berkata, "Kamu yang terbaik."

Bersandar untuk ciuman besar

Taruh parfum favoritnya di

Mainkan video game

Itu kamu, itu kamu, itu semua untukmu

Semua yang aku lakukan

Aku memberitahumu sepanjang waktu

Surga adalah tempat di bumi bersamamu

Ceritakan semua hal yang kamu inginkan apakah

saya mendengar bahwa Anda menyukai gadis nakal

Sayang, apakah itu benar?

Ini lebih baik daripada yang pernah saya tahu

Mereka mengatakan bahwa dunia dibangun untuk dua

Hanya layak hidup jika seseorang mencintaimu

Sayang, sekarang kamu melakukannya

Bernyanyi di bar tua

Berayun dengan bintang-bintang tua

Hidup untuk ketenaran

Berciuman dalam kegelapan biru

Bermain biliar dan panah liar

Video game

Dia memegang saya dalam pelukannya yang besar

Mabuk dan saya melihat bintang

Ini semua yang saya pikirkan

Melihat semua teman kita jatuh

Masuk dan keluar Old Paul

Ini adalah ide kesenangan saya

Bermain video game

Itu kamu, itu kamu, itu semua untukmu

Semua yang saya lakukan

Saya memberitahu Anda sepanjang waktu

Surga adalah tempat di bumi dengan Anda

Ceritakan semua hal yang ingin Anda lakukan

Saya mendengar bahwa Anda menyukai gadis-gadis nakal

Sayang, apakah itu benar?

Ini lebih baik daripada yang pernah saya tahu

Mereka mengatakan bahwa dunia dibangun untuk dua

Hanya layak hidup jika seseorang mencintaimu

Baby, sekarang kamu lakukan

Sekarang kamu lakukan

Sekarang kamu lakukan

Sekarang kamu lakukan

Sekarang, sekarang kamu lakukan

Sekarang kamu lakukan

Sekarang kamu lakukan

Itu kamu, itu kamu, itu semua untukmu

Semua yang aku lakukan

Aku memberitahumu sepanjang waktu

Surga adalah tempat di bumi bersamamu

Ceritakan semua hal yang ingin kamu lakukan

Kudengar kamu menyukai gadis nakal

Sayang, apakah itu benar?

Ini lebih baik daripada yang pernah saya tahu

Mereka mengatakan bahwa dunia dibangun untuk dua orang

Hanya layak hidup jika seseorang mencintaimu

Sayang, sekarang kamu lakukan

Sekarang, sekarang kamu lakukan

Sekarang kamu lakukan

Sekarang kamu lakukan

(Sekarang kamu lakukan)

Sekarang, sekarang kamu lakukan

Sekarang kamu lakukan

Sekarang kamu lakukan

(Tribunnews.com)