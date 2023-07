Lirik Lagu dan Terjemahan New Jeans - NewJeans: New Hair, New Tee NewJeans, Do You See?

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini adalah lirik lagu dan terjemahan NewJeans yang dipopulerkan oleh girlgroup asal Korea Selatan, NewJeans.

Setelah trending dengan lagu-lagunya terdahulu, kini girlgroup tersebut baru saja merilis lagu terbarunya yang bertajuk New Jeans pada Kamis, (6/7/2023).

Lagu ini merupakan track pre-rilis untuk comeback mini album mereka yang bertajuk ‘Get Up' yang akan dirilis dalam waktu dekat.

Menariknya, girlgroup yang berada di bawa naungan ADOR tersebut berkolaborasi dengan kartun populer The Powerpuff Girls.

Simak lirik lagu dan terjemahan New Jeans dari NewJeans beserta dengan terjemahannya dibawah ini:

Look it's a new me

Switched it up, who't this?

Uril bwa NewJeans

So fresh, so clean

Eolmana

Gidaryeossdeon nal

Deudieo

Time to step out

Tto han beon deo

Ready for sure

To have some more

New hair, new tee

NewJeans, do you see?

New hair, new tee

NewJeans, do you see?

New hair, new tee

NewJeans, do you see?

New hair, new tee

NewJeans, do you see?

Make it feel like a game

Look at us, we go on and on again

We'll go on to the end

What we wanna do, on and on again

Make it feel like a game

Look at us, we go on and on again

We'll go on to the end

What we wanna do, on and on again

Look it's a new me

Switched it up, who's this?

Deureobwa NewJeans

So fresh, so clean

Eolmana

Gidaryeossdeon nal

Deudieo

Feeling's so right

Tto han beon deo

I need to know

You want some more

New hair, new tee

NewJeans, you and me

New hair, new tee

NewJeans, you and me

New hair, new tee

NewJeans, you and me

New hair, new tee

NewJeans, you and me

Terjemahan

Lihat, ini aku yang baru

Beralih itu, siapa ini?

Saya suka NewJeans

Begitu segar, begitu bersih

berapa harganya

hari yang aku tunggu

di las

Waktu untuk melangkah keluar

sekali lagi

Siap pastinya

Untuk memiliki lebih banyak lagi

Rambut baru, kaos baru

NewJeans, apakah Anda melihat?

Rambut baru, kaos baru

NewJeans, apakah Anda melihat?

Rambut baru, kaos baru

NewJeans, apakah Anda melihat?

Rambut baru, kaos baru

NewJeans, apakah Anda melihat?

Membuatnya terasa seperti sebuah permainan

Lihatlah kami, kami terus dan terus lagi

Kami akan melanjutkan sampai akhir

Apa yang ingin kita lakukan, terus dan terus

Membuatnya terasa seperti sebuah permainan

Lihatlah kami, kami terus dan terus lagi

Kami akan melanjutkan sampai akhir

Apa yang ingin kita lakukan, terus dan terus

Lihat, ini aku yang baru

Beralih itu, siapa ini?

Dengarkan NewJeans

Begitu segar, begitu bersih

berapa harganya

hari yang aku tunggu

di las

Perasaannya sangat benar

sekali lagi

saya perlu tahu

Kamu mau lagi

Rambut baru, kaos baru

Jeans baru, kau dan aku

Rambut baru, kaos baru

Jeans baru, kau dan aku

Rambut baru, kaos baru

Jeans baru, kau dan aku

Rambut baru, kaos baru

Jeans baru, kau dan aku

(Tribunnews.com)