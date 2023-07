Salshabilla Adriani Butuh Riset Perankan Karakter di Film Dear Jo Almost is Never Enough

Salshabilla Adriani saat ditemui dalam perilisan poster dan trailer film Dear Jo Almost is Never Enough di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2023).

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fauzi Alamsyah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Aktris Salshabilla Adriani sempat mengalami kesulitan ketika berperan di film Dear Jo Almost is Never Enough.

Film garapan sutradara Monty Tiwa dan Lakonde ini menceritakan pasangan suami istri Joshua (Jourdy Pranata) dan Maura (Salsabilla Adriani) yang tidak bisa memiliki keturunan.

Lantas ada sosok wanita lain yang diperankan oleh Anggika Bolsterli (Ella) rela untuk menjadi surrogate mother mereka.

Salshabilla Adriani sendiri mengakui pengetahuannya terkait surrogate mother atau ibu pengganti masih minim, sehingga ia harus melakukan riset lebih jauh untuk bisa mendalami perannya.

"Wah sangat minim (pengetahuan surrogate mother) sejujurnya karena jujur baru mulai searching itu setelah dapat peran ini," kata Salshabilla Adriani dalam jumpa persnya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/7/2023).

Salsa biasa disapa menambahkan dirinya tidak menyangka akan ikut berperan dalam film Dear Jo Almost is Never Enough.

"Dapat judul ini, cerita ini wah ini suatu hal di luar pemikiran aku dan selama ini engga pernah kepikiran jadi surrogate mother," ungkap Salsa.

Maka, perlu riset mendalam bagi dirinya untuk bisa mendalami perannya sebagai Maura dalam film yang akan tayang 10 Agustus 2023 di seluruh bioskop Indonesia itu.

"Jadi jujur pengetahuan aku untuk ini sangat minim sih sebenarnya," pungkas Salshabilla.

Dalam kesempatan yang sama, rumah produksi MVP Pictures meluncurkan poster dan trailer layar lebar Dear Jo Almost is Never Enough.

Dear Jo Almost is Never Enough dijadwalkan mulai tayang di bioskop Tanah Air pada 10 Agustus 2023.

Selain Salshabilla Adriani, film berdurasi 100 menit ini turut dibintangi oleh Jourdy Pranata, Salsabilla Adriani, Anggika Bolsterli, Roy Sungkono, Widyawati, Mathias Muchus dan Azkya Mahira.