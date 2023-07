Chord Gitar dan Lirik Lagu Ego - Denny Caknan: Bar Nesunan Ojo Bubar, Opo Koe Ra Eman-eman

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Ego yang dinyanyikan oleh Denny Caknan.

Lagu ini dicipatkan oleh Tegar Binarta.

Official live music lagu Ego telah diunggah di kanal YouTube DC. PRODUCTION pada 14 April 2023.

Hingga chord gitar dan lirik lagu Ego ini ditulis, video tersebut telah ditonton lebih dari 4,5 juta kali.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Ego - Denny Caknan:

[Intro]: C...

C

Pangapuranen aku

Em

Tulus ojo kepekso

F

Mbendino

G C G

Mung golek kesalahanmu

C

Aku cen klera kleru

Em

Nresnani sliramu

F

Aku tak sing ngalah

G C

Aku ngaku salah

F G C

Bar nesunan ojo bubar

Dm E A

Opo koe ra eman-eman

F G Em Am

Nibo tangi kabeh dilakoni

Dm G

Aku sadar luwih milih bertahan

Reff:

C F

Sorry aku mung mikir egoku

G Em A

Ora nggatekke kabeh perjuanganmu

Dm G

Sayang

C

Tak akoni aku kleru

F

Aku ngerti koe wis kecewa

G Em A

Bertahan dengan cara dewasa

Dm

Ora kondo yen koe keloro-loro

G C

Masalah ben ora dowo

F G Em Am

Kudu iso tok pertimbangkan tenan

Dm G C

Ojo waton gawe keputusan

F G Em Am

Kudu iso tok pertimbangkan tenan

Dm G C

Ojo waton gawe keputusan

F G Em Am

Dm G C

F G-Am-Bm Em G#m-A

F G C

Bar nesunan ojo bubar

Dm E A Am-G

Opo koe ra eman-eman

F G Em Am Bm-C

Nibo tangi kabeh dilakoni

Dm (G)

Aku sadar luwih milih bertahan

G-G-G-G Am-Bm-C-Dm-G

Reff:

C F

Sorry aku mung mikir egoku

G Em A

Ora nggatekke kabeh perjuanganmu

Dm G

Sayang (sayange sopo)

C

Tak akoni aku kleru

F

Aku ngerti koe wis kecewa

G Em A

Bertahan dengan cara dewasa

Dm

Ora kondo yen koe keloro-loro

G C

Masalah ben ora dowo, hooo

F

Sorry aku mung mikir egoku

G Em A

Ora nggatekke kabeh perjuanganmu

Dm G

Sayang (sayange sopo)

C

Tak akoni aku kleru

C7 F

Aku ngerti koe wis kecewa

G Em A

Bertahan dengan cara dewasa

Dm

Ora kondo yen koe keloro-loro

G Dm

Masalah ben (masalah ben)

G C F G Am-Bm-C

Masalah ben ora dowo

(Tribunnews.com)