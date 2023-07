Chord Gitar dan Lirik Lagu Tercipta Satu Senyuman - Reedzwann, Kunci G: Benar Hatiku Hancur

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik Lagu Tercipta Satu Senyuman yang dinyanyikan oleh Reedzwann.

Lagu ini ditulis oleh Reedzwann.

Tercipta Satu Senyuman dapat dimainkan dari kunci G.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Balikin - Slank: Mencintai Kamu, Bisa-bisa Membunuh Diriku

G G C C C -G Am

G G

G

Benar hatiku hancur

Em

dan ku bersendirian

Tiba tiba kau muncul

Em C

untuk menjadi teman

Benar kita pernah

D

bertemu tapi dulu

D

Dua ke tiga tahun lalu

G

Aku tertanya

Em

Aku rasa macam tidak percaya

Am

Adakah ini benar benar cinta

D

Rasa macam cinta pandang pertama

G

Adakah ini mimpi saja

C

Katanya tolong

D

jangan menangis

G

aku di sini

D Em

bersama dirimu

malykord Am

akan ku disisi mu

D

sehingga

G

sehingga mati ku

C

tercipta satu senyuman

D G D

saat engkau hadir dalam

Em

hidupku

Am

seperti bunga yang layu

D G

kini mekar kembali

C

beginikah rasa cinta

D G D

setelah hati ku hancur

Em

tersiksa

Am

oh bahagia nya rasa

D G

telah pun tiba

Am Am G G

C C D D D D

C

Katanya tolong

D

jangan menangis

G

aku di sini

D Em

bersama dirimu

Am

akan ku disisi mu

D

sehingga

G

sehingga mati ku

C

tercipta satu senyuman

D G D

saat engkau hadir dalam

Em

hidupku

Am

seperti bunga yang layu

D G

kini mekar kembali

C

beginikah rasa cinta

D G D

setelah hati ku hancur

Em

tersiksa

Am

oh bahagia nya rasa

D G

telah pun tiba

Am

oh bahagia nya rasa

D G

telah pun tiba

Am

oh bahagia nya rasa

D G

telah pun tiba

Am

oh bahagia nya rasa

D G

telah pun tiba

Am

oh bahagia nya rasa

D G

telah pun tiba

Am

oh bahagia nya rasa

D G

telah pun tiba

(Tribunnews.com)