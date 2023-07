Terungkap, Rumah Mewah Putri Ariani di Jakarta Ternyata Bukan Miliknya, Rudy Salim: Itu Rumah Saya

TRIBUNNEWS.COM – Rumah mewah dan megah yang kini dihuni penyanyi Putri Ariani di Jakarta menuai sorotan.

Pasalnya, di tayangan YouTube MAIA ALELDUL TV, Kamis (6/7/2023) lalu, musisi Maia Estianti dibuat kagum dengan rumah tersebut.

Rumah itu terlihat megah nan mewah dengan nuansa warna serba putih.

Putri Ariani mengatakan, rumah tersebut pemberian dari pengusaha Rudy Salim agar lebih fokus latihan bernyanyi.

Menurut Putri, rumah itu merupakan salah satu impiannya.

Ia menginginkan memiliki sebuah istana dengan grand piano di dalamnya.

Banyak pihak kemudian dibuat kagum dengan keberuntungan Putri Ariani yang mendapatkan rumah semewah itu dari Rudy Salim.

Terkait hal tersebut, Rudi Salim membenarkan rumah tersebut miliknya.

Baca juga: Viral 3 Bocah Lempari Kaca KRL dengan Batu hingga Pecah lalu Melarikan Diri, Ngaku hanya Iseng

Rudy Salim membantah memberikan rumah mewah itu secara cuma-cuma untuk Putri Ariani.

"Bunda Maia bilang difasilitasi, memangnya saya ini konglomerat, saya tidak punya kemampuan untuk memberikan rumah sebesar itu ke orang lain," jelas Rudy Salim di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Selasa (11/7/2023), dikutip dari Wartakotalive.com.

Pengusaha muda itu mengaku meminjamkan rumah tersebut agar sang penyanyi yang sedang naik daun itu lebih fokus latihan menjelang konser Wanita Hebat.

Pasalnya, jika Putri Ariani harus tinggal di hotel saat berada di Jakarta, maka persiapannya menuju konser nanti bisa terkendala.

"Rumah itu rumah saya, cuma sedang ditempati Putri Ariani buat persiapan latihan konser 5 Wanita Hebat," kata Rudy Salim.

"Kalau di hotel kan nggak bisa latihan piano dan kebetulan saya ada rumah yang cukup buat dipakai Putri latihan agar bisa menyiapkan diri menuju konser nanti," ujarnya.

Rudy Salim bangun perusahaan digital dengan Putri Ariani

Rudi Salim dan Putri Ariani. (YouTube Prestige Productions)

Tak hanya memberikan fasilitas ke Putri Ariani, Rudy Salim rupanya juga berniat mengajak penyanyi asal Yogyakarta itu untuk membangun perusahaan digital.

Rudy Salim mengajak Putri Ariani mengelola konten di kanal YouTube yang diberi nama Everythings Putri Ariani.

Dalam kanal YouTube tersebut, terdapat banyak konten terkait Putri Ariani mulai dari sisi entertainment, edukasi hingga pesonanya

Di antaranya Everything Hijab by Putri Ariani, Everything Batik by Putri Ariani, hingga Everything Pedes (kuliner siap santap), dan beberapa proyek bisnis lainnya.

Nantinya, hasil dari perusahaan digital tersebut akan disumbangkan.

"Hasil perusahaan digital Putri Ariani ini sebagian disumbangkan ke yayasannya untuk berbagi ke orang yang membutuhkan," kata Rudy Salim di Pluit, Jakarta Utara, Selasa (11/7/2023).

Penyanyi muda itu pun juga berniat akan menghasilkan penghasilan dari bisnis digitalnya itu ke yayasan sosial miliknya.

Sisanya, ia akan membagikan ke orang yang membutuhkan.

"Sebagian pendapat perusahaan akan Putri sumbangkan ke yayasan dan Putri juga tidak menerima bantuan siapapun," kata Putri Ariani.

(Tribunnew.com/Linda) (Wartakotalive.com/Arie Puji Waluyo)