TRIBUNNEWS.COM - Waktu Indonesia bagian galau buat sobat ambyar! Pedangdut manis yang dijuluki The Queen of Broken Heart, Happy Asmara kembali menelurkan karyanya yang berjudul Ninggal Loro.

Siapa yang tak kenal Happy Asmara? Wanita kelahiran Kediri 23 tahun silam ini terkenal karena suaranya yang khas berkarakter dan merdu serta kepribadiannya yang selalu positif.

Perpaduan antara lantunan syair berbahasa Jawa namun easy listening, dinyanyikan dengan suaranya yang khas dan alunan aransemen musik dangdut koplo siap menyihir kalian yang mendengarkan untuk terlarut di dalam makna lagunya.

Lirik lagu berbahasa Jawa ini sangat mewakili kehidupan percintaan segelintir pendengarnya. Lagu ini berkisah mengenai seorang wanita yang sangat mencintai kekasihnya, namun tidak diduga-duga yang dikasihinya pergi meninggalkannya.

Meninggalkan lara hati dari luka yang mendalam. Waktu terus berlalu, memori mengenai kekasih yang pergi sudah terkubur perlahan, cinta tulus disia-siakan, takan bisa kembali lagi.

Namun, tiada angin dan hujan dia muncul kembali, membawa kekasih lain di depan mata. Rasa kehilangan yang terkubur kembali muncul ke permukaan, mengingatkan kekasih yang sangat dicintai menghilang.

Lagu ini dibalut dengan video klip yang cantik, berlatarkan hamparan alam terbuka dengan dipayungi langit mendung di waktu senja, mewakili perasaan seseorang yang sedang patah hati bukan? Atiku mong mbok kanggo dolanan.. Isuk tekan awan.. Mendung nganti udan.. Begitulah syair lagu itu ditutup.

Mari kita kilas balik ke perjalanan karir seorang Happy Asmara, diva muda yang ayu ini memulai karirnya di usia yang sangat muda, dimulai dari model majalah anak-anak, sampai akhirnya menemukan bakat bernyayi di usia remaja, Happy fokus untuk melatih vokalnya sejak duduk di bangku SMP.

Mulai dari panggung-panggung kecil, festival lokal di Jawa Timur, acara pernikahan, hingga tampil sebagai sinden sudah pernah ia jalani. Waktu berlalu, benih yang ditabur sudah mulai tumbuh dan berbuah manis, sampai sekarang Happy sudah berada di titik dikenal banyak orang.

Lagu-lagu yang sebelumnya ditelurkan trending dan sangat dinikmati pecinta musik dangdut di Indonesia. Salah satunya adalah tembang berjudul Tak Ikhlasno, dan Dalan Liyane..

Happy Asmara, dan GTA Label yang menggandengnya mendukung penuh untuk proses produksi lagu ini, karena lagu berbahasa Jawa ini semakin diminati pendengar musik khususnya dangdut, berharap para pendengar dapat menerima dan menikmati karya-karyanya.

Happy berharap karya terbarunya juga senantiasa ada di playlist favorit yang menemani keseharian pendengar. Last but not least, Happy juga berharap semakin banyak kalangan masyarakat Indonesia yang menikmati genre musik khas Indonesia ini. Salam musik Indonesia!