Chord Gitar dan Lirik Lagu Cundamani - Denny Caknan, Lagu untuk sang Istri, Bella Bonita

Denny Caknan - Cundamani (Official Music Video). Dalam artikel terdapat chord gitar dan lirik Lagu Cundamani - Denny Caknan.

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik Lagu Cundamani yang dinyanyikan oleh Denny Caknan.

Dalam kanal YouTube Denny Caknan, disebutkan Lagu Cundamani mempunyai arti Permata Terbaik.

Lagu ini juga ditujukan untuk sang istri, yakni Bella Bonita.

Chord gitar dan lirik Lagu Cundamani

A# A# Dm G Am Am

A#

Dm

Saben wayah wengi

C

Mikirno isi ati

A#

Opo tenano tresno iki

C

Dadi siji

Dm

Mantep anggonku mikir

C

Ra ono sitik kuatir

A#

Cerito iki

C

Bakal apik ke ukir

C

Yakin-yakin no

A# C

Yakin aku tenanan

C

Sumpah ing janji

Am Dm

Iluhku netes tenan

C A#

Kurang-kurange

C

Kurangku sepurane

F

Cen anane ngene

A#

Sayang..

C

Titip rogoku

Dm

Titip roso tresnaku

C

Seneng iki mung

A#

koe seng ngerti

C

Dadio konco ceritaku

F

Sepanjang uripku

F F

A#

Lintang..

C

Suwon ngancani

Dm

Suwon sampun nyekseni

C

Padangi dalan seng tak

A#

lewati

C

Cidro ne ati

F

Gusti pun ngrampungi

A# A# Am Am A#m

A#m

F F Dm A# C C

Dm A# C

C

Yakin-yakin no

A# C

Yakin aku tenanan

C

Sumpah ing janji

Am Dm

Iluhku netes tenan

C

Kurang-kurange

A# F C

Kurangku sepurane

F

Cen anane ngene

A#

Sayang..

C

Titip rogoku

Dm

Titip roso tresnaku

C

Seneng iki mung

A#

koe seng ngerti

C

Dadio konco ceritaku

F

Sepanjang uripku

F F F

A#

Lintang..

C

Suwon ngancani

Dm

Suwon sampun nyekseni

C

Padangi dalan seng tak

A#

lewati

C

Cidro ne ati

F

Gusti pun ngrampungi

Kurang-kurange

A# C

Kurangku sepurane

Dm

Cen anane ngene

(Tribunnews.com)