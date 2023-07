Chord Gitar dan Lirik Lagu Imbangono Katresnanku - Rina Aditama: Saben Ndino Mung Ngalamun

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Imbangono Katresnanku yang dinyanyikan Rina Aditama.

Lagu campursari Imbangono Katresnanku merupakan karya Ki Dhalang Thengkleng.

Kunci Gitar Imbangono Katresnanku:

Intro : C F Em F G C



Em

saben ndino mung ngalamun

F C

jroning sepi, sepi samun

F G

amung tansah kadulu wewayanganmu

G7 C

duh kang mas wong bagus



Em

linali tan biso lali

F C

soyo angrerujit ati

F G

lelewane wong bagus tansah kumantil

G7 C

ing panduming netro

Reff :

F

opo tego siro kang mas

Em

cidro ing janji

F

misahke katresnan jati

C

lamun mangkono piye katresnanmu

F

(piye katresnanmu )

Em

mongko ni mas katresnanku

F C

bebasane tan biso tinuku

F

cunduk lan prasetyamu

G C

tak korbanake jiwo lan ragaku



Musik : Em F C

F G Em C



Em

linali tan biso lali

F C

soyo angrerujit ati

F

lelewane wong bagus

F G

lelewane wong bagus tansah kumantil

G7 C

ing panduming netro



Reff :

F

opo tego siro kang mas

Em

cidro ing janji

F

misahke katresnan jati

C

lamun mangkono piye katresnanmu

F

(piye katresnanmu )

Em

mongko ni mas katresnanku

F C

bebasane tan biso tinuku

F

cunduk lan prasetyamu

G C

tak korbanake jiwo lan ragaku

