Chord Gitar dan Lirik Lagu Tepung Kanji 2 - Difarina Indra ft Fendik Adella: Tresno Cukup Semene

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Tepung Kanji 2 yang dinyanyikan oleh Difarina Indra Adella feat Fendik Adella.

Video klip lagu Tepung Kanji 2 yang dinyanyikan oleh Difarina Indra Adella feat Fendik Adella, diunggah di YouTube pada 15 Oktober 2022.

Lagu ini diciptakan oleh James AP.

Lagu Tepung Kanji 2 menceritakan tentang kisah sepasang kekasih yang harus berpisah.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Tepung Kanji 2 - Difarina Indra Adella feat Fendik Adella:

Intro

Am Em

F . . G . . Am . .

Musik:

F G C G Am . .

F G C

G Am

Jujur ati iki abot ninggalke kowe . .

Em

Sing wes tak kancani semene suwene . .

F C Am

Aku dijodohke karo wong tuoku . .

Dm G C

Sing ora tak kenal dudu pilihanku . .

G

Ra pernah aku mbayangno . .

Am Em

Aku bakal adoh karo sliramu . .

F C

Pandongaku marang awakmu . .

Am Dm G C

Mugo nemu sing luwih becik seko awakku . .

Reff

Am Em F C

Tresno cukup semene kanggo aku lan kowe . .

Am Em F C

Raiso genggeman tangan mergo bedo kahanan . .

Am Em F C

Snajan wis koyo ngene ra lali ku ning kowe . .

F G C

Koyo tepung kanji yen jodo bakal bali . .

Int.

Am . . . Em . . .

F G C

Am . . . Em . . .

F G C

G

Ra pernah aku mbayangno . .

Am Em

Aku bakal adoh karo sliramu . .

F C

Pandongaku marang awakmu . .

Am Dm G C

Mugo nemu sing luwih becik seko awakku . .

Reff

Am Em F C

Tresno cukup semene kanggo aku lan kowe . .

Am Em F C

Raiso genggeman tangan mergo bedo kahanan . .

Am Em F C

Snajan wis koyo ngene ra lali ku ning kowe . .

F G C

Koyo tepung kanji yen jodo bakal bali . .

Am Em F C

Tresno cukup semene kanggo aku lan kowe . .

Am Em F C

Raiso genggeman tangan mergo bedo kahanan . .

Am Em F C

Snajan wis koyo ngene ra lali ku ning kowe . .

F G C

Koyo tepung kanji yen jodo bakal bali . .

F G C

Koyo tepung kanji yen jodo bakal bali . .

Outro

G C

