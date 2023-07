Chord Gitar dan Lirik Lagu Sinyal Tresna - Ndarboy Genk: Lah Kok Sayangmu Melempem

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Sinyal Tresna yang dipopulerkan oleh Ndarboy Genk.

Lagu ini diunggah untuk pertama kali melalui YouTube pada 20 Desember 2022.

Simak chord gitar dan lirik lagu Sinyal Tresna - Ndarboy Genk di bawah ini:

Intro : C C F G

C F

isuk sore awan wengi

G C -G/B

mbendino we tak kangeni

Am F

tak chattingi amung centhang siji

G C

padahal sinyalku five G

C F

cintaku sungguh tiada batasnya

G C -G/B

bagai kuota yang bergiga-giga

Am F

ingin hati adem ayem freedom

G C

lah kok sayangmu melempem

F G

kurang piye aku nggo kowe

C -G/B Am

kurang opo kabeh wis tak wehno

F

saiki kowe tak loske

G C

aku pilih sing iso dijagakke, oooooh

Reff :

F

isuk sore chat-tang chating

G

awan wengi ringang-ringing

C

panas udan cethang-cething

C

kanggoku kowe everything

F

ning gunung heal-lang healing

G

ning pantai postang-posting

C

yang-yangan share-ang sharing

C

i love sing paras kuning

Int. C Am F G C

Am Em

oh mantanku, lupakanlah masa lalu

F G

ku telah bahagia dengan ayank anyarku

Musik : C F G C

F G

kowe lungo aku rapopo

Em Am

kowe minggat aku tetep kuat

F

saiki kowe tak loske

G C

aku pilih sing iso dijagakke oooooh

Reff :

F

isuk sore chat-tang chating

G

awan wengi ringang-ringing

C

panas udan cethang-cething

C

kanggoku kowe everything

F

ning gunung heal-lang healing

G

ning pantai postang-posting

C

yang-yangan share-ang sharing

C

i love sing paras kuning

F

isuk sore chat-tang chating

G

awan wengi ringang-ringing

C

panas udan cethang-cething

C

kanggoku kowe everything

F

ning gunung heal-lang healing

G

ning pantai postang-posting

C

yang-yangan share-ang sharing

C

i love sing paras kuning

Dm G

yang-yangan share-ang sharing howoooo

C

i love sing paras kuning hok hek ya

(Tribunnews.com)