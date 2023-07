Chord Kau Pemeran Utama di Sebuah Opera - The Jansen: Masa-masa Naik Bis Kota dengan Wajah yang Sama

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Kau Pemeran Utama di Sebuah Opera dari The Jansen.

Chord Kau Pemeran Utama di Sebuah Opera pada artikel ini dimainkan dari kunci gitar A.

Chord Gitar Kau Pemeran Utama Di Sebuah Opera - The Jansen

[Intro] A… D E 3X

A…. E-E D-D

A F#m

Masa-masa naik bis kota

D A

Dengan wajah yang sama

D A

Terbesit bisikan di kepala

D A

Keraguan yang kau rasa

A F#m

Asam garam kurasakan

D A

Liar kucing terbengkalai

D A

Halte tua tak beralaskan

D A

Melihat tubuhnya terkulai

[Reff]



D E A

Birama kehidupanmu sedang kacau

D E A

Adakalanya berhenti

D E A

bersandiwara Tak sekalipun

D E A

ku meragukanmu….

D E A

Kau pemeran utama

D E A

di sebuah opera

A F#m

Masa-masa naik bis kota

D A

Dengan wajah yang sama

D A

Terbesit bisikan di kepala

D A

Keraguan yang kau rasa…

A F#m

Asam garam ku rasakan

D A

Liar kucing terbengkalai

D A

Halte tua tak beralaskan

D A

Melihat tubuhnya terkulai

[Reff]

D E A

Birama kehidupanmu sedang kacau

D E A

Adakalanya berhenti

D E A

bersandiwara Tak sekalipun

D E A

ku meragukanmu….

D E A

Kau pemeran utama

D E A

di sebuah opera…

[Musik] E… F… G G….

C Am

Masa-masa naik bis kota

F C

Dengan wajah yang sama

F C

Terbesit bisikan di kepala

F C

Keraguan yang kau rasa

C Am

Asam garam ku rasakan

F C

Liar kucing terbengkalai

F C

Halte tua tak beralaskan

F C

Melihat tubuhnya terkulai

[Reff]

F G C

Birama kehidupanmu sedang kacau

F G C

Adakalanya tersenyum

F G C

bersandiwara Tak sekalipun

F G C

ku meragukanmu

F G c F G C

Kau pemeran utama di sebuah opera

F G C

Kau pemeran utama

F G C Csus4 C

di sebuah opera

[Outro] C…

(Tribunnews.com)