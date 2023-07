Chord Gitar Berita Kepada Kawan - Ebiet G Ade Dimainkan dari Kunci C

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord Berita Kepada Kawan dari Ebiet G Ade.

Chord gitar Berita Kepada Kawan pada artikel ini dimainkan dari kunci C.

Chord Gitar Berita Kepada Kawan - Ebiet G Ade

[Intro] C..F C..G C..F C..G

C

Perjalanan ini

G C

terasa sangat menyedihkan

Dm G

..sayang engkau tak duduk

C F

di sampingku kawan

C

..Banyak cerita

G C

yang mestinya kau saksikan

Dm G C

..di tanah kering bebatuan

-G C F C

ho oo oho..hoho hohoho..

-G C F C G

ho oo oho..hoho hohoho..

C

Tubuhku terguncang

G C

dihempas batu jalanan

Dm G

..hati tergetar menampak

C F

kering rerumputan

C

perjalanan ini pun

G C

seperti jadi saksi

Dm G F

..gembala kecil menangis sedih

C

ho ooho ho hoo

[*]

G F C

Kawan coba dengar apa jawabnya

G F C

ketika ia kutanya mengapa

G F C

bapak-ibunya telah lama mati

G F C

ditelan bencana tanah ini

[#]

F

Sesampainya di laut

C

kukabarkan semuanya

Dm G

kepada karang kepada ombak

C

kepada matahari

F

tetapi semua diam

C

tetapi semua bisu

Dm

tinggal aku sendiri

G (G7)

terpaku menatap langit

[Reff]

C G

Barangkali di sana ada jawabnya

G C

mengapa di tanah ku terjadi bencana

F

mungkin Tuhan mulai bosan

C

melihat tingkah kita

Dm G

yang selalu salah dan bangga

C

dengan dosa-dosa

F

atau alam mulai enggan

C

bersahabat dengan kita

Dm G

coba kita bertanya pada

F C

rumput yang bergoyang

[Musik]

-G C F C

ho oo oho..hoho hohoho.. 4x

[Kembali ke *]

[Kembali ke #]

[Kembali ke Reff]

[Outro]

-G C F C

ho oo oho..hoho hohoho.. 4x

