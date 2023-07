Chord Gitar dan Lirik Lagu Kisah - Boomerang: Mengapa di Dunia Ini, Selalu Menertawai

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Kisah yang dipopulerkan oleh grup band Boomerang.

Lagu Kisah dirilis pada tahun 1994.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kirana - Dewa 19: Kucoba Memahami, Tempatku Berlabuh

Berikut chord gitar dan lirik lagu Kisah - Boomerang:

Intro : C E F G

C E F G

Mengapa di dunia ini

C Em F G

Selalu menertawai

Am Em F G

Hidupku yang hina ini

Am Em F G

Berteman dengan seorang gadis

C E F G

Mengapa semua manusia

C Em F G

Menghina kehidupannya

Am Em F G

Mencari nafkah hidupnya

Am Em F G

S'bagai seorang pramuria

(*)

Am Em

Semua itu tiada arti bagiku

Am Em

Ku anggap sbagai penguji imanku

Am Em

Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku

F G

Betapa sucinya, jalinan cintaku

Reff:

C Em F G

Walaupun hinaan ini

C Em F G

Ditujukan pada diriku

Am Em F G

Namun ku s'lalu tersenyum

Am Em F G

Karena Cintaku Suci Padanya

Intro: Am Em F G

(*)

Am Em

Semua itu tiada arti bagiku

Am Em

Ku anggap sbagai penguji imanku

Am Em

Kiranya Tuhan jadi saksi hidupku

F G

Betapa sucinya, jalinan cintaku

Reff:

C Em F G

Walaupun hinaan ini

C Em F G

Ditujukan pada diriku

Am Em F G

Namun ku s'lalu tersenyum

Am Em F G

Karena Cintaku Suci Padanya

(Tribunnews.com)