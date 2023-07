Chord Gitar Lagu Ketintang - Yeni Inka feat Nopek Novian: Yen Kuwi Pancen Pilihanmu

TRIBUNNEWS.COM - Inilah chord gitar dan lirik lagu Ketintang yang dinyanyikan Yeni Inka feat Nopek Novian.

Ketintang merupakan lagu yang ditulis oleh Nopek Novian.

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kirana - Dewa 19: Kucoba Memahami, Tempatku Berlabuh

Chord Gitar dan Lirik Lagu Ketintang - Yeni Inka Ft Nopek Novian

F G Am -G

yen kuwi pancen pilihanmu..

F G C

mugo iso dadi bahagiamu..

Intro : F G C -Bm Am

F..G..

C Em

rasane kok ngene wong kelangan..

Am Em

roso adem ninggon panasan..

F C

saiki aku urep dewekan..

D G

biyen headset siji dinggo barengan..

Int. F G C Fm

C Em

lawang ati iki uwes tak kunci..

Am Em

ojo ngarep ngarep aku bali..

F C

atiku wes.. ora kuat tenan..

D G C

nganti kleang.. kabur kanginan..

Reff :

Am Em

ning ketintang.. atiku mbok cancang..

F G C

opo salahku opo salahe rosoku..

Dm Am

ora mati lampu.. kok petenge uripku

F

nyawang kowe sing kepekso

G

tresno karo aku..

F G Am -G

yen kuwi pancen pilihanmu..

F G C

mugo iso dadi bahagiamu..

Musik : Dm..Am..F..G..

F..C..F..G..

C Em

ra kurang kurang kerlipe lintang..

Am Em

tak gayung gawe kowe sing tak sayang..

F C

nganti kleang.. kabur kanginan..

D G

angen angenmu ra kenal cukupat..

F G

motoku perih.. yen kelingan polahmu..

F G C

umbelku mili.. nganti.. kentekan tisu..

Reff :

A Em

ning ketintang.. atiku mbok cancang..

F G C

opo salahku opo salahe rosoku..

Dm Am

ora mati lampu.. kok petenge uripku

F

nyawang kowe sing kepekso

G

tresno karo aku..

F G Am

yen kuwi pancen pilihanmu..

F G C

mugo iso dadi bahagiamu..

(Tribunnews.com)