Lagu Kolaborasi Inno Sensia dan Gandara Kisahkan Orang Ketiga yang Sadar Perbuatannya Adalah Dosa

TRIBUNNEWS.COM - Penyanyi Inno Sensia meluncurkan lagu barunya berjudul "Bila Cinta Terbagi".

Lagu "Bila Cinta Terbagi" ciptaan Gandara atau Dalyes Romeldy Luhulima, mengisahkan tentang orang ketiga.

"Sesorang ini terjebak dalam sebuah kisah cinta yang di mana pada akhirnya dia menyadari semua perbuatannya tidak baik, dosa," ucap Inno kepada awak media.

Baca juga: Selfi Nafilah Terus Berkarya Dalam Single Album Bergenre Dangdut Terbaru Berjudul Kangen

Gandara mengapresiasi Inno. Ia menilai wanita kelahiran 28 Juni 1998 tersebut, menyanyikan lagunya dengan totalitas.

"Sangat emosional," timpal Gandara.

Inno Sensia mengawali kariernya sebagai penyanyi sejak remaja, tepatnya di bangku SMA.

Kala itu ia sering mengikuti perlombaan dan menjuarai kompetisi di berbagai tingkat daerah dan cukup sering mengharumkan nama sekolah.

Inno pernah juara 3 Lomba Menyanyi FLS2N 2015, juara 2 Lomba Menyanyi SMA Methodist Jakarta, dan masih banyak lagi.

Tak hanya menekuni dunia tarik suara, Inno juga pernah menggeluti dunia presenting.

Selanjutnya, ia juga aktif sebagai influencer sejak 2017 hingga kini.

Banyak sekali yang sudah mempercayakan Inno untuk dapat bekerjasama dan membranding produk- produk ternama.

Sering pula ia diundang menjadi pembicara di beberapa acara. Misalnya "Build Your Personal Branding with Youth for Nation DKI Jakarta" dan "Optimize Your Potential Personal branding in social media."

"Ketika kita mampu menunjukkan kekuatan, potensi kita di dalam personal branding yang kita miliki, maka semakin ada peluang kesempatan yang lebih besar untuk membangun relasi," tandasnya.