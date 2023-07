Chord Gitar dan Lirik Lagu Cinta Membawa Derita - Damar Adji: di Belakang Aku Dirimu Mendua

TRIBUNNEWS.COM - Simak lirik lagu dan chord gitar Cinta Membawa Derita yang dipopulerkan oleh Damar Adji.

Penampilan penyanyi cilik asal Banyuwangi, Damar Adji, menyanyikan lagu Cinta Membawa Derita tengah trending di Youtube.

Lagu yang diliris oleh penyanyi aslinya, Andre Respati, pada 2020 lalu tersebut berkisah tentang penyelasan seseorang karena telah mencintai orang yang salah.

Dengan lengking suara yang khas dan cengkok Melayunya, Damar Adji berhasil mempopulerkan ulang lagu tersebut di jagat maya.

Berikut chord gitar dan lirik lagu Cinta Membawa Derita - Damar Adji :

Baca juga: Chord Gitar dan Lirik Lagu Kabari Aku - Jamrud: Ngurangin Beban Ini, Ngurangin Sesak Ini

Intro: Am G G Am

Dm C G Am

Am

aku menyesal mengenalimu

Am G

kau hanya singgah menyakitiku

G

dulu kunilai baik hatimu

F G Am

ternyata busuk dalam jiwamu

Am

kusangka engkau bawa bahagia

Am G

ternyata engkau membawa duka

G

kau buat aku jadi merana

F G Am

sengsara aku rasa kecewa

G

terlalu dalam cintaku

C

terlalu dalam sayangku

G Am

tak sadar.. ku kan terluka

Int. G C G Am

Reff:

Am G

di belakang aku dirimu mendua

G C E

bila didekatku ku kau belai mesra

Am G

sungguh tak kusangka terlalu sadisnya

G C

kau bermuka dua pandai bermain cinta

Dm

sucinya cintaku

Am

hitam karena dustamu

E

pandainya kau merayu

Am

hingga ku jadi korbanmu

Musik: Am G Dm Am E

Am G Dm E

Am

kusangka engkau bawa bahagia

Am G

ternyata engkau membawa duka

G

kau buat aku jadi merana

F G Am

sengsara aku rasa kecewa

G

terlalu dalam cintaku

C

terlalu dalam sayangku

G Am

tak sadar.. ku kan terluka

Int. G C G Am

Reff:

Am G

dibelakang aku dirimu mendua

G C E

bila didekatku ku kau belai mesra

Am G

sungguh tak kusangka terlalu sadisnya

G C

kau bermuka dua pandai bermain cinta

Dm

sucinya cintaku

Am

hitam karena dustamu

E

pandainya kau merayu

Am

hingga ku jadi korbanmu

Outro: E Am E Am

(Tribunnews.com)