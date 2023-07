Chord Gitar dan Lirik Lagu Pambasilet - Happy Asmara, Dua Tahun Ngana Sa Tinggal, Kunci Dasar 

TRIBUNNEWS.COM - Berikut chord gitar dan lirik lagu Pambasilet yang dinyanyikan Happy Asmara dengan kunci dasar.

Lagu Pambasilet diciptakan oleh Wen D'Jatzky.

Lirik Lagu dan Kunci Gitar Pambasilet - Happy Asmara:

Intro : Am

Reff :

Am

dua tahun ngana sa tinggal

F C G

ngana pigi bertahan basiksa

Am

basiksa basiksa lagi

F C

mati mati rasa, rasa mo mati

G Am

mo mati mo mati

Intro : Am F C G

Am F C G

Am

Am F

kambing deng kambing mo baku dapa

C G

ayam ayam pam pam pam basilet

Am

mar ternyata binatang

F

memang kita sa curiga

C G

kalau torang dua suka main di belakang

Am

pam pam pam basilet

F

kambing deng kambing mo baku dapa

C G

ayam ayam pam pam pam basilet

Am

mar ternyata binatang

F

memang kita sa curiga

C G

kalau torang dua suka main di belakang

(Am)

pam pam pam basilet

Musik : Am F C G

Am F C G

Am

Reff :

Am

dua tahun ngana sa tinggal

F C G

ngana pigi bertahan basiksa

Am

basiksa basiksa lagi

F C

mati mati rasa, rasa mo mati

G Am

mo mati mo mati

Am F

kambing deng kambing mo baku dapa

C G

ayam ayam pam pam pam basilet

Am

mar ternyata binatang

F

memang kita sa curiga

C G

kalau torang dua suka main di belakang

Am

pam pam pam basilet

F

kambing deng kambing mo baku dapa

C G

ayam ayam pam pam pam basilet

Am

mar ternyata binatang

F

memang kita sa curiga

C G

kalau torang dua suka main di belakang

(Am)

pam pam pam basilet

Musik : Am F C G

Am F C G

Am

Reff :

Am

dua tahun ngana sa tinggal

F C G

ngana pigi bertahan basiksa

Am

basiksa basiksa lagi

F C

mati mati rasa, rasa mo mati

G

mo mati mo mati

Am F

kambing deng kambing mo baku dapa

C G

ayam ayam pam pam pam basilet

Am

mar ternyata binatang

F

memang kita sa curiga

C G

kalau torang dua suka main di belakang

Am

pam pam pam basilet

F

kambing deng kambing mo baku dapa

C G

ayam ayam pam pam pam basilet

Am

mar ternyata binatang

F

memang kita sa curiga

C G

kalau torang dua suka main di belakang

Am F C G

pam pam pam basilet

Am F C G

pam pam pam basilet

Am

pam pam pam basilet

(Tribunnews.com)