Chord Gitar dan Lirik Lagu Satu Nama Tetap di Hati - EYE: Engkau dan Aku Pasti Jua Nikmati

Lirik lagu ini diciptakan oleh Adinda Amiro bersama Kamal Halim.

Lagu ini dirilis pada 1997 dan termasuk dalam album EYE yang berjudul Lebih Hebat Lagi.

Chord Gitar dan Lirik Lagu Satu Nama Tetap di Hati - EYE

[Intro] E Am E F Am

Dm G C Am E F Am

Am

Ada satu nama satu masa dulu

Dm

Pernah bawa dan beri bahagia

E

Hingga saat ini masih ku abadikan

F Am F E

Di dalam hatiku

Am

Dengan satu rasa dalam satu cinta

Dm

Sewaktu kita bersama dulu

Am

Hanya kita yang tahu

E Am E

Dalam mana telah cinta kita memutik

Am

Walau akhir ini seakan terpisah

Dm

Oleh masa dan suasana tak dipinta

G

Namun percayalah tidak sedikit pun

C E

Kasih ku kepadamu surut dan berubah

Am

Pasti suatu masa kan bersama lagi

Dm Am

Engkau dan aku pasti jua nikmati cinta yang istimewa

(Satu cinta yang indah)

E F

Walau ku tak pasti bila kah masanya

Am

Kau dan aku akan bertemu untuk kita

E Am

kembalikan keindahan dulu

[Interlude] Dm G C Am Dm G C Dm F G Am

Am

Dengan satu rasa dalam satu cinta

Dm

Sewaktu kita bersama dulu

Am

Ku semat di dalam hati

E

Hingga kita kan bertemu

Am

Kemudian hari

