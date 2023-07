Chord Gitar Lagu Berdiri Teman - Closehead, Kunci Gitar dari Am, Lirik: Teka-teki Hidup Apalagi Ini

TRIBUNNEWS.COM - Chord gitar dan lirik lagu Berdiri Teman yang dipolulerkan oleh grup musik Closehead.

Lagu ini dapat dimainkan dari kunci Am.

Dalam lagu Berdiri Teman ini, terdapat penggalan diawali dengan lirik "kering kerontang jalan yang terbentang, teka-teki hidup apalagi ini".

Chord Gitar dan Lirik Lagu Berdiri Teman - Closehead

[Intro] Am

G C F Am C

C F C G Am G/B C

Am F C G

Kering kerontang jalan yang terbentang

Am F C G

Teka-teki hidup apalagi ini

Am F C G F

Hati pun melemah saat kan kembali pulang

Am F C G

Tak usah berharap lebih tuk berlari

Am F C G

Mungkin hari ini tak pernah kembali

Am F C G F

Berjalanlah perlahan menyelesaikan hari

F

Hari…

[chorus]

C F C

Jangan kau jadikan satu kenangan

G Em

yang memilukan Berdiri teman

F C

Jalan begitu banyak terbentang

G/B Am

Jangan kau lewatkan tanpa harapan

G/B C

Berdiri teman

Am G/B C

Dengan harapan Berdiri teman

[int] C F C G Am G/B C

Am F C G

Tak usah berharap lebih tuk berlari

Am F C G

Mungkin hari ini tak pernah kembali

Am F C G F

Berjalanlah perlahan menyelesaikan hari

F

Hari… hari..

Am F C

Jangan jadikan kenangan

Am F C

Teka teki hidup yang nyata

Am F C

Jangan jadikan kenangan

Am F C

Teruslah berjalan perlahan

[chorus]

C F C

Jangan kau jadikan satu kenangan

G Em

yang memilukan Berdiri teman

F C

Jalan begitu banyak terbentang

G/B Am

Jangan kau lewatkan tanpa harapan

G/B C

Berdiri teman

Am G/B C

Dengan harapan Berdiri teman

C F C

Jangan kau jadikan satu kenangan

G Em

yang memilukan Berdiri teman

F C

Jalan begitu banyak terbentang

G/B Am

Jangan kau lewatkan tanpa harapan

G/B C

Berdiri teman

Am G/B C

Berdiri teman Berdiri teman

[ending] Am

