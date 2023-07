Lirik dan Terjemahan Lagu Thank You For Everything - Diego Gonzalez: Baby You’re The Only One

Lirik Video Thank You For Everything milik Diego Gonzalez. Berikut lirik dan terjemahan lagu Thank You For Everything milik Diego Gonzalez yang viral di TikTok.

Tangkapan Layar Lirik Video Thank You For Everything milik Diego Gonzalez

TRIBUNNEWS.COM - Berikut lirik dan terjemahan lagu Thank You For Everything yang dinyanyikan oleh Diego Gonzalez.

Diego Gonzalez telah merilis lagu 'Thank You For Everything' pada 7 Juli 2023 di kanal YouTube-nya.

Lagu 'Thank You For Everything' milik Diego Gonzalez belakangan ini viral di TikTok.

Baca juga: Chord Gitar Lagu Perahu Kertas - Maudy Ayunda, Kunci dari F untuk Pemula

Berikut Lirik Lagu Thank You For Everything yang Dinyanyikan oleh Diego Gonzalez:

Baby

Thank you for everything

The way that you care for me

No one will ever compare

Baby just know that

When I hold your hand

I don’t wanna let go

When I’m with you baby

Its magical

Baby you’re the only one that I will ever love forever

Baby just know

I love you so much that’s not gonna change

Feelings they come and they won’t go away

For you

Baby just know

I love you

Thank you for everything

Tell me

Everything you wanna do yeah

I swear you’re an angel

Sent straight from heaven

I don’t know what I would do here without you

In my life

And baby just know that

I’m super grateful

For everything that you do for me

Cuz baby you know

That I love you

And I would not change a thing

I love you so much that’s not gonna change

Feelings they come and they won’t go away

For you

Baby just know

I love you

Thank you for everything

I love you

Thank you for everything

I love you

I’m just so grateful for you

Terjemahan Lagu Thank You For Everything yang Dinyanyikan oleh Diego Gonzalez:

Sayang

Terimakasih untuk semuanya

Caramu peduli padaku

Tidak ada yang akan pernah menandingi

Sayang baru tahu itu

Saat aku memegang tanganmu

Aku tidak ingin melepaskannya

Saat aku bersamamu sayang

It's magic

Sayang, kaulah satu-satunya yang akan kucintai selamanya

Sayang baru tahu