Single '23 Too Deep, Too Much' Kalya Islamadina Tentang Kesadaran Bahwa Cinta Tak Perlu Alasan

Laporan Wartawan tribunnews.com, Toni Bramantoro

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Memulai perjalanan menyanyi sejak kecil, Kalya Islamadina mengeluarkan single terbaru '23 (Too Deep Too Much)'.

Menurut Kalya, 23 (Too Deep, Too Much) adalah lagu yang penuh dengan kegilaan.

"Lagu ini tentang jatuh sangat dalam dengan seseorang, semuanya tentang mereka, kamu memungkinkan mereka melakukan apa saja, menelepon kamu apa saja, mengatakan apa saja, semuanya," kata Kalya.

"Ini tentang menyadari bahwa kamu tidak perlu alasan untuk jatuh cinta dengan seseorang, ketika kamu jatuh ke dalam apa pun yang mereka lakukan sepertinya benar dan baik-baik saja," sambungnya.

Pada kesempatan ini, Kalya Islamadina mengungkap rencananya menggelar Showcase Perdananya yang diberi nama “KALi Pertama”.

'KALi Pertama' ini akan diadakan di Kota Bandung pada 13 Juli 2023, Yogyakarta 27 Juli 2023, Surabaya 2 Agustus 2023, dan Malang 3 Agustus 2023!

"Aku berharap lagu 23 (Too Deep, Too Much) dapat disukai dan diterima oleh masyarakat Indonesia," lanjutnya.

Sekadar info, Kalya Islamadina merupakan seorang influencer muda dan juga penyanyi serta penulis lagu dari Indonesia.

Lahir di dalam keluarga yang gemar menunjukan bakat dalam tarik suara, Kalya terus terinspirasi sejak dini untuk ikut bernyanyi & menunjukan bakatnya sendiri.

Bukan hanya bernyanyi, tapi Kalya juga terinspirasi untuk menggabungkan dua hal yang dia cintai, Musik dan menulis.

Kegemaran Kalya dalam menulis membawanya untuk terus menciptakan karya-karyanya sendiri. Mulai dari ungkapan-ungkapan kecil, hingga berhasil menciptakan lagunya sendiri.

Kalya tidak pernah menerbitkan lagu ciptaannya sendiri secara publik. Awalnya, memutuskan untuk bermain dibalik layar, Kalya Islamadina yang juga merupakan pemenang Gadis Sampul Favorite 2019, memulai perjalanannya sebagai penulis lagu saat dia menciptakan 'Reasons To Fall In Love' di tahun 2020, yang dinyanyikan oleh kakak kandungnya, Alika Islamadina.