Prambanan Jazz Festival 2023, Perayaan Festival Musik Jazz Terlama di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM - Prambanan Jazz Festival ke 9 di tahun 2023 telah sukses dilaksanakan selama 6 hari (7, 8, 9 dan 14, 15, 16 Juli 2023) di salah satu situs sejarah kebanggaan Indonesia, Candi Prambanan.

“Magical Experience” tema yang sangat terasa dengan perpaduan mahakarya musik, budaya, seni pertunjukan dan tingginya apresiasi PJF Lovers yang hadir.

Anas Alimi, Founder Prambanan Jazz Festival sekaligus founder Rajawali Indonesia menyampaikan, “Luar biasa banyaknya konser musik dalam negeri maupun internasional, baik di Jakarta atau di kota lain.

Ini menjadi Best Effort dari kami, Prambanan Jazz Festival bahwa sebuah pagelaran musik festival bisa helat selama 2 weekend (6 Hari), dan ini baru pertama kali di Indonesia.”

Diplomasi budaya selalu menjadi pesan utama dari Prambanan Jazz Festival.

“Kami memiliki cita cita bahwa Prambanan Jazz ini bisa menjadi sebuah diplomasi budaya di tingkat dunia dan kali ini selama 6 hari menghadirkan 12 artis internasional, dan bisa dilihat bagaimana semua (artis internasional) excited, bagaimana semua happy melihat sebuah tempat (Candi Prambanan) yang sangat cantik bahkan mereka mengatakan ini satu satunya di dunia.”

12 Internasional yang telah menjadi saksi sejarah Prambanan Jazz Festival tahun ini meliputi, Scott Bradlee's Postmodern Jukebox, Lukas Graham, Eric Benét, Faouzia, Gipsy Kings by Andre Reyes, Vertical Horizon, BOND, Conor Maynard, Tunde (Voice of Lighthouse Family), Seafret, Lucky Chops dan Gemini.

Misi diplomasi budaya yang menjadi pesan Prambanan Jazz Festival untuk dunia telah berhasil membuat musisi internasional yang hadir melakukan hal positif untuk mempromosikan pariwisata di Indonesia.

“Dan semua memposting performance mereka dengan backdrop Candi Prambanan. Ini statement kami bahwa salah satu upaya kami sebagai anak bangsa untuk melakukan diplomasi di tingkat Internasional, bahwa Indonesia mempunyai venue atau tempat terbaik di dunia.

Kami berpikir bahwa ini sebagai sebuah langkah strategis murah. Pemerintah tidak perlu repot untuk mempromosikan Candi Prambanan untuk pasang iklan di luar negeri.

Cukup kita mengundang artis Internasional di sini dan mereka bisa memposting semuanya (di social media) dan dilihat oleh seluruh dunia.” Tambah Anas.

“Magical Experience” sebagai tema tahun ke 9 ini dengan konsep yang spesial pada penampilan musisi yang menjadi line up tahun ini.

Konsep kolaborasi yang dihadirkan diantaranya The Gentlemen (Fariz RM, Mus Mujiono, Deddy Dhukun, Tony Wenas feat. Prof. Adi Utarini), The Groove feat. Tiara Effendy, Krakatau feat. Andre Dinuth & Barry Likumahuwa, TBA feat. UN1TY, Humania Revival (The 30th Anniversary), Candra Darusman feat. Adikara Fardy & Aimee Saras, Klakustik dari Kla Project, Arsy Widianto feat. Tiara Andini, D’masiv Jazz Project, Denny Caknan, dan kolaborasi menarik dari Raja Dangdut Rhoma Irama dan Soneta feat. Trio Lestari (Tompi & Sandhy Sandoro) serta musisi lainnya.

Tak hanya itu, spesial konsep lainya seperti tampilnya musisi nasional seperti Tulus, dan Kahitna selama 3 kali. Selain itu ada juga yang tampil 2 kali seperti Maliq & D’essentials dan Dewa 19 dengan konsep kolaborasi yang featuring Virzha & Ello di pekan pertama dan bersama Ari Lasso & Virzha di pekan kedua sekaligus sebagai penutup Prambanan Jazz Festival 2023.